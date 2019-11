La saga di Vikings continua | Netflix ordina il sequel Vikings | Valhalla

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 20 novembre 2019) La sesta stagione dinon metterà la parola fine alla serie targata History. La notizia arriva da, che ha commissionato unin 24 episodi intitolatoe affidato ancora una volta al creatore Michael Hirst. Sceneggiatura e produzione dei nuovi contenuti saranno affidati a Jeb Stuart (Die Hard, Il Fuggitivo) per MGM Television. La narrazione inprenderà le mosse a cento anni di distanza dalla conclusione della serie originale e seguirà le vicende dei Vichinghi più celebri della storia: Leif Erikson, Freydis, Harald Harada e Guglielmo il Conquistatore, re normanno di discendenza vichinga. Ilracconterà in particolare delle lotte per la sopravvivenza di questo popolo in un'Europa in costante trasformazione. Che il team creativo distesse cercando un modo di prolungare la vita della serie non è una completa ...

myubari : l'unico bjorn esistente è quello di vinland saga, il bjorn di vikings è canceled - IlgattodiL : RT @InfinityLu75: Il ritorno dei reali...ma che cazzo è la saga di Vikings? Questo non è porno, è sconcio #irealistannotornando - InfinityLu75 : Il ritorno dei reali...ma che cazzo è la saga di Vikings? Questo non è porno, è sconcio #irealistannotornando -