Bambina va a scuola vestita in un modo ma le insegnanti le cambiano vestito

Una Bambina va a scuola e dà un biglietto alla sua maestra - quando quest’ultima lo legge corre fuori dalla classe : Questa storia è accaduta in Louisiana, negli Stati Uniti. Una bambina di 11 anni viveva una situazione drammatica a casa insieme alla sua mamma. Mamma e bambina vivevano a casa con il nuovo compagno della donna che era un violento. Questo mostro le faceva vivere in una condizione perenne di violenze e maltrattamenti e impediva alla donna di uscire di casa per paura che andasse dalla polizia. Per fortuna, però, consentiva alla bambina ...

17 anni fa il terremoto in Molise e il crollo della scuola di San Giuliano di Puglia : Bambina sopravvissuta ora sarà una maestra [FOTO] : 17 anni fa, un terremoto di magnitudo 6 fece crollare una scuola a San Giuliano di Puglia. Nel crollo, 27 bambini e una maestra persero la vita. Oggi Veronica D’Ascenzo, bambina sopravvissuta alla tragedia, è diventata maestra. “Ho voluto fare un lavoro che mi desse modo di ricambiare tutta la solidarietà che ho ricevuto: l’insegnante riesce ad arrivare nel cuore di ogni allievo e mette le basi per quello che sarà ...

Monterotondo : Bambina di otto anni muore in seguito ad un malore a scuola : Una bambina di otto anni è morta a Roma dopo un malore avuto a scuola, mentre era in classe. La piccola Alessia frequentava la scuola primaria di Monterotondo, a Nord Est della Capitale. Si è sentita male intorno alle 14 di ieri, 22 ottobre, ed è stata trasportata al Policlinico Gemelli dove è deceduta questa mattina. bambina di otto anni morta dopo un malore a scuola: si indaga sulle cause Quando la bambina si è sentita male, è scattato subito ...

Gli amici lo prendono in giro a scuola per le sue scarpe vecchie e una Bambina fa un gesto unico : Un gruppo di bambini tutti di nove anni, era solito prendere in giro , anche con tanta cattiveria, un amico perché indossava sempre e solo un vecchio paio di scarpe. La famiglia di questo bambino era molto povera e non aveva i sodi per acquistare un paio di scarpe nuove. Il bambino soffriva tantissimo sia per le scarpe nuove che non aveva, a differenza di tutti gli altri suoi amici, sia perché agli altri bambini della sua classe l’avevano preso ...