LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | Australia-Colombia 2-0 | Stati Uniti-Canada 0-2

(Di martedì 19 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.30: restano avanti Peers/Thompson per 4 giochi a 3. Nessuna sorpresa in questo primo set. 22.24 SPAGNA-RUSSIA: PRIMO SET NADAL! Rafael Nadal vince il primo parziale per 6 giochi a 3 contro Karen Khachanov a Madrid. 22.22: La coppia Peers/Thompson resta avanti 3 giochi a 2 contro Cabal/Farah: l’ha annullato ben due palle break nel quinto gioco. 22.15 SPAGNA-RUSSIA: Alla fine il russo si salva ma non impensierisce Nadal al servizio: 5-2 per la Spagna. 22.09 SPAGNA-RUSSIA: Game infinito sul servizio del russo: Khachanov ha annullato due palle break per evitare un 5-1 perentorio nel primo set. 22.05: Cominciato il doppio tra Peers/Thompson e Cabal/Farah. 22.00 SPAGNA-RUSSIA: Conferma il break Rafael Nadal contro Karen Khachanov: l’iberico sta dominando la ...

