Le «sardine» pronte a scendere in piazza anche a Firenze | Milano e in Puglia Chi sono gli

Il 30 novembre Salvini a Firenze. Le "sardine" pronte alla piazza : Il prossimo 30 novembre il leader della Lega Matteo Salvini sarà a Firenze, al Tuscany Hall, per una cena con mille militanti del Carroccio per avviare ufficialmente la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali della primavera del 2020 in Toscana. E come già accaduto a Bologna, come accadrà lunedì a Modena, anche nel capoluogo toscano, al motto di ‘La Toscana non si Lega’, in piazza scenderanno ...