Dialogo tra Montalbano e Orazio Genco sul settimo comandamento

I Medici 3 nuovo promo trailer - il primo Dialogo tra Lorenzo il Magnifico e Girolamo Savonarola : I Medici 3 il nuovo promo, dal 2 dicembre su Rai 1, il primo dialogo tra Lorenzo il Magnifico e Girolamo Savonarola Da circa 48 ore stanno andando in onda su Rai Uno promo de I Medici 3 con la data di messa in onda. In questo nuovissimo trailer uscito nella notte, vediamo il primo dialogo tra Lorenzo il Magnifico (Daniel Sharman) e Girolamo Savonarola (Francesco Montanari). Da lunedì 2 dicembre la fiction italiana più seguita ...

Dialogo tra Montalbano e Fazio su Venezia e Matera e…. : Il vidio della tivvue che Catarelle aviva piazzata nel centro dell’openne spacie del Cummissariata eri su Raie niusse ed ogni mezz’orata davi una brecche niusse sull’aquia altia a Vinitia e sul fanghe di Matira. Quanno Muntilbano trasette vidi i so homini firmi come ad un funerali con lo squarda fissa sulle immagina. Si firnai anch’idda a vidiri il nutitiaria e si virgognai per un culpa che nun haviva cummessa: l’Itaglia cadiva a pezzia. Doppo ...

Quel Dialogo tra Papa Francesco e l'imam antisemita : Giuseppe Aloisi Papa Francesco continua a dialogare con l'imam di al-Azhar, ma i virgolettati dal tenore antisemita del secondo suscitano parecchi interrogativi "La soluzione al terrore israeliano risiede nella proliferazione degli attacchi suicidi che diffondono terrore nel cuore dei nemici di Allah". Il Papa della Chiesa cattolica non condividerebbe mai una frase del genere. Ma il fatto che a pronunciarla, stando a quanto riportato ...

Dialogo tra Montalbano e Galluzzo sull’Ilva : Pariva che le pioggia avissiro silenziata la viti del Cummissariata ma si sape i Midie quanni si mittino a bumbardari pruvucano danmaggia granni. Fu cussì che Muntilbano appina turnata da una tri giorna di studia sulle furza dell’Ordina a Montilusa attruvai che il Cummissariata di Vigati eri un casbiee di filama. Trasinna eri tali lo scarmazza che nisciuno si addunai di iddo. Il sulo Catarelli che ‘videnta nun sapiva nihilo di chillo che si ...

Dialogo tra Montalbano e Mentana : Stavi parchiggiando la machina vicino al Cummissariato quanto vitti Fazio che li faciva signa da luntano. “Duttori, boni jurnata: commo stati?”. Muntilbano: “Bastivolmenti”. Fazio: Vulivo dicirle che arrivò in Paisi chillu giurnalista milanesi per un repurtagi sulla famiglia Sinagri”. M. “Chi fussi stu giurnaliste?”. F: “Fussi Mintana… “. M. “Ma chillo che piaci a Galluzze: chillu che faci le maratonia?”. F: “Sissi”. M: “E nuia che ci vinimmo a ...

Nord-Sud - Dialogo tra sordi. Provenzano - Toti e Fontana litigano sulla riforma delle Autonomie : “Non è detto che oggi qui dobbiamo litigare”. È strano vedere Giuseppe Provenzano, siciliano e ministro per il Sud, attorniato da Attilio Fontana e Giovanni Toti, governatori nordisti del centrodestra. “Il Sud attiva il 15% del Pil del Nord - tende la mano il giovane ministro - Siamo in un momento in cui gli investimenti nel Sud sono i più bassi della storia repubblicana. E al Nord non siamo messi ...

Dialogo tra Montalbano e Catarella sull’allerta meteo : Muntilbano trasette in cummissariata rinfrancata da una belli nocte de sunna e in paci con sibi e con gli altira: ma si sape – ci lo insegni la chimiche- l’equilibria non dure… A spizzare l’idillia ci pinsai – cume al sulita; nota mintali del ridatturi – Catarelle, clamanna a piena vocia Muntilbano mintra stavi già per trasari in offcia… Catarelle: “Dutturi, dutturi: arrivai na carte dalla Prutetiona civila”. Muntilbano: “E purtamilla ...

Dialogo tra Montalbano e Augello su una picciotta : Eri tempora che Mimì Augelli non si faciva vidiri ne sentiri e che stavi tranchilla. Sul travagliu non faciva na grecchia: mutivatu, risoluta, firmo nelle su convitiona de legalitate. Nella su viti private pariva che il il maritaggie cu Bea annava annanza e la prisinza del su nicareddru Salvu eri un collanta. Muntilbano arrimasi quinni stupita quanno il su vicicummissaria Augelli si apprisintai sinza tuppiare nel su officia con una facci da 2 ...

Dialogo tra Montalbano ed il suo sequestratore : Si svigliai ecse abrupte come quanno un tempurali istiva rumpeva la monotonie del sule: ma non eri nel su litta a Marinelle, ma in un sorti di grutta ummira e china di lichina. “Ma come mintula sugno finita accà?” si chiesi Muntilbano ma la minta eri chiù mintula del solita e non gi arrispundiva che si stissa. Mintre si stavi a lambiccari il cirviddro trasette un homine maschirato che gli purtai da mangiari, ma primma lo solvi dalli curda che lo ...

Dialogo tra Montalbano ed un contadino siciliano : Muntilbano eri in cuntrada Pizzofalcune e stevi secutannna na traccie per ascopriri indovi si nasconniva nu latitanti. La ricirca dei latitante eri na pratiche a cui omnes i pulizotta siciliana dovivano sottostari e Muntilbano apprifiriva sobbarcarse iddo la malaparata evitannola ai suo homina. Santinu Impallomeni eri nu sicariu della famiglia Inzerilla di cui i Sinagre si erino assirvita per qualichi micidia, ma poia eri annata via con la cape ...

Dialogo tra Montalbano ed il signor Terenzio : ano . Sulita eri Fazia il diligata all’istinzione della su denuncia, ma chella matina di inizi novimbira il vicchio s’impuntai e volli confiriri di pirsona pirsonalminte cu Vossia, come sintetizzai Catarelli annunciandola a Muntilbano. “Fammi trasiri stu scassacazzi” , dissi Muntilbano citanda sinza sapirla a Schiavune. Il signuri Tirinzio trasì sinza salutari e principai a sgranari la su coroni de lamintila. Muntilbano lo taliava tra il ...

Dialogo tra Montalbano e Catarella su Halloween : Muntilbano eri in Cummissariata a travagliari. Eri il 31 di ottobrira ed il soli battiva forta sulla terri matta de Vigati. Ma per lo jurno de omnes Sancta i cuntadina dicivana che la pacchie saribbi finuta. Saribbiro arrivata le pimma pioggia. Mentre eri intenta a organizzari i turna della semmana sintì un grandi scarmazza fora ed il primmo pinsero fu per Galluzza, “se si stanna capiglianna per le politiche li manna a girigiri il ...

Sviluppo - innovazione - tecnologia - sostenibilità : un Dialogo tra scienza - imprese e pubblica amministrazione : L’acqua una risorsa per uomo, ambiente, scienza e tecnologia. Risorsa vitale e irrinunciabile, l’acqua mostra sempre più di essere vulnerabile. Se, da una parte, i settori interessati fanno delle risorse idriche un ambito di elevata competizione (energia, agricoltura e domestico/potabile in primis), allo stesso tempo gli impatti e le minacce dei cambiamenti climatici possono insistere su un ambito già di per sé fragile. Le più recenti politiche ...