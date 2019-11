Difesa Napoli – Potrebbe essere questo a spingere Ancelotti verso il 4-3-3

Napoli con limiti tecnici e un centrocampo leggero che non protegge la Difesa? : Marchetti: Napoli, Ancelotti qualche correttivo dovrà portarlo anche nel modulo perché delle cose non stanno funzionando Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per parlare del momento che sta attraversando il Napoli. Questi i loro interventi riportati da ForzAzzurri.net: Tancredi Palmeri, giornalista: “Il caso Cristiano Ronaldo non esploderà adesso. Quando il giocatore però ha avuto ...

Napoli-Genoa - le probabili formazioni : problemi in Difesa per Ancelotti - Thiago Motta senza Kouamé : Napoli-Genoa, le probabili formazioni – Si gioca al San Paolo l’anticipo serale del sabato. In campo Napoli e Genoa. Partenopei reduci da un momento delicatissimo. L’ambiente non è sereno, turbolenze dopo la gara di Champions League contro il Salisburgo. I calciatori hanno deciso di interrompere volontariamente il ritiro fissato dopo la gara contro la Roma. I tifosi hanno pesantemente contestato la squadra in allenamento ...

Napoli-Salisburgo - in attacco i due piccoletti. In Difesa Maksimovic. Out Milik e Manolas : Tra poco, allo stadio San Paolo, Napoli-Salisburgo. Per la squadra di Ancelotti si tratta di un’occasione ghiotta per accaparrarsi il passaggio agli ottavi. Il tecnico ha scelto la formazione da schierare in campo. Tra i pali Meret, una sicurezza per la squadra. In difesa Maksimovic preferito a Manolas, in coppia con Koulibaly. A destra Di Lorenzo e a sinistra Mario Rui. A centrocampo, il tecnico decide di non rischiare Allan. Si affida a ...

Napoli-Salisburgo - le probabili formazioni : dubbi in attacco e in Difesa per Ancelotti - gioca Elmas : Napoli-Salisburgo, le probabili formazioni – Il Napoli è atteso da un grande appuntamento di Champions League. Vincere contro il Salisburgo vorrebbe dire qualificazione agli ottavi con due turni d’anticipo. Gli azzurri hanno il vantaggio di giocare al San Paolo, dopo il blitz esterno in Austria. I partenopei non possono fallire. Dall’altra parte c’è il Salisburgo, squadra dimostratasi ostica all’andata e ...

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI/ Diretta tv - Mancini torna in Difesa? - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI: Diretta tv. Ecco le mosse degli allenatori alla vigilia del big match per la 11giornata del Campionato di Serie A.

Formazione Roma-Napoli - Manolas rientra in Difesa. Dubbio Mertens o Lozano in coppia con Milik : Si tira un sospiro di sollievo per l’infortunio accorso ad Allan che potrebbe riuscire a recuperare anche prima della sosta. Non c’è emergenza a centrocampo contro la Roma dove giocheranno Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz e Insigne. Più tranquillità anche in difesa dove, dopo l’ennesimo infortunio (Malcuit), da ieri sono rientrati in gruppo Hysaj e Manolas e toccherà al greco fare buona guardia alla porta del Napoli contro i ...

Sky Sport - Napoli-Atalanta : emergenza Difesa - Ancelotti punta su Luperto. La probabile formazione : Napoli-Atalanta, probabile formazione Il Napoli di Ancelotti deve affrontare nel turno infrasettimanale l’Atalanta di Gasperini. Il tecnico azzurro deve far fronte all’emergenza in difesa: Malcuit out, Manolas non ce la fa. Rientra Mario Rui, ma non è sicuro che riesca a giocare. Secondo quanto riferito da Sky Sport, dovrebbe essere Luperto a rivestire il ruolo di terzino sinistro. La probabile formazione del Napoli Napoli ...

CorSport : Napoli-Atalanta - Difesa inedita. Accanto a Milik testa a testa Lozano-Mertens : Resta presente, nel Napoli, l’emergenza difesa delle ultime settimane. Oggi più di ieri, dopo l’infortunio di Malcuit. È difficile che Mario Rui e Manolas riescano a recuperare per la partita di domani contro l’Atalanta. Il portoghese è reduce dal problema muscolare rimediato a Genk. Il greco lotta ancora contro l’infrazione alla costola che l’ha tenuto fuori sia dalla partita di Champions contro il Salisburgo che da quella di campionato contro ...

CorSport : Torino-Napoli - a Manolas la direzione della Difesa : Il leader del reparto difensivo, oggi, contro il Torino, sarà Kostas Manolas. Con Koulibaly squalificato e Maksimovic fuori uso per infortunio toccherà a lui dirigere le operazioni, al fianco di Luperto, con la protezione, ai lati, di Di Lorenzo e Ghoulam. In quattro gare (ha saltato la Sampdoria per scelte legate al turnover e il Lecce per un affaticamento muscolare), il greco ha segnato due gol. Praticamente, scrive il Corriere dello Sport, ...

Napoli - Difesa nuova con il Torino : Luperto titolare - Malcuit favorito su Hysaj : Napoli, difesa nuova con il Torino: Luperto titolare, Malcuit favorito su Hysaj Napoli difesa nuova| Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ancelotti starebbe pensando ad una difesa inedita in vista del match di domani contro il Torino. Ovviamente più per costrizione che per esperimenti, vista la squalifica di Koulibaly e l’indisponibilità fisica di Mario Rui e Maksimovic, con un Ghoulam non al meglio come sempre ma che ...

CorSport : Torino-Napoli - Ancelotti prova il tridente di Sarri. In Difesa è il turno di Luperto : Ultime prove tattiche di formazione, oggi, a Castel Volturno per Carlo Ancelotti. Poi ci sarà il volo per Torino. Il mister ieri Ancelotti ha provato diverse soluzioni in campo, compresa quella utilizzata ai tempi di Sarri, con il tridente Callejon, Mertens e Insigne, racconta il Corriere dello Sport. Segno che non scarta a prescindere l’idea del cambio modulo, che potrebbe essere un ritorno al 4-3-3. Non si sa nulla ancora delle scelte che ...

CorSport : Torino-Napoli - emergenza Difesa. Di Lorenzo a sinistra o al centro? : Contro il Torino le prime difficoltà da risolvere riguardano la difesa. Maksomovic è fuori uso per infortunio, Koulibaly per squalifica. Anche Mario Rui è indisponibile. A Torino toccherà a Ghoulam prendere il posto del portoghese. Per il resto, il Corriere dello Sport ipotizza che a destra venga confermato Di Lorenzo, che finora ha sorpreso con prestazioni positive sia in campionato che in Champions. Mentre centrali di difesa saranno Luperto e ...

Genk-Napoli - la Difesa convince - pioggia di insufficienze per l’attacco azzurro : Inversione di rotta del Napoli: recupera la difesa che aveva fatto tanto discutere in avvio di stagione e delude l’attacco. pioggia di insufficienze per il reparto offensivo di Ancelotti, mentre il reparto arretrato non prende gol. Nessuno dei difensori azzurri ha preso meno di 6 in pagella per la prestazione vista ieri contro il Genk, addirittura il Corriere dello Sport premia Manolas con un 7 “un pilastro alla distanza quando là ...

Napoli-Brescia - è allarme Difesa : «Mammamia che mal di pancia» : «Meno male, risultato salvato», è il primo commento dal San Paolo dopo il tremolante 2 a 1 con il Brescia in un match che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino al settimo e...