LIVE Thiem-Zverev 4-3 | Semifinale Atp Finals 2019 in DIRETTA | equilibrio alla O2 Arena!

40-30 Rovescio lungo di Thiem: non decollano gli scambi. 40-15 Ace dell'austriaco. 30-15 Errore di Zverev sottorete: il tedesco avanza ma non trova la demi-volée. 15-15 GRANDE SCAMBIO! Zverev alza tre lob difendendosi in maniera sublime ma Thiem piazza il vincente indietreggiando. 0-15 Troppo falloso Thiem in questo inizio di partita: diritto lungo. 2-2 Zverev vince il game ai ...

40-0 Servizio e diritto di Thiem. 30-30 Errore anche per Zverev: il tedesco va lungo con il rovescio. 15-30 Diritto su di giri dell'austriaco: DIRETTAmente in corridoio da mezzo al campo. 15-15 Lungo il diritto del finalista del RG 2019. 15-0 Buona prima del classe '93. 1-1 Ace ancora di Zverev. 40-0 Manovra bene Zverev: il Maestro 2018 comanda lo scambio e piazza il diritto ...

LIVE Thiem-Zverev - Semifinale Atp Finals 2019 in DIRETTA : l'austriaco prova a fermare il campione in carica! Il calendario ed il programma delle semifinali delle ATP Finals 2019–La preview della seconda Semifinale–Zverev batte Medvedev ed elimina Rafa Salve e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Dominic Thiem e Alexander Zverev, valido per la seconda Semifinale delle ATP Finals 2019 di tennis. Sull'hard indoor della O2 Arena di Londra va in scena l'ottavo confronto tra i ...

LIVE Federer-Djokovic - Atp Finals 2019 in DIRETTA : dopo Thiem - chi va in semifinale? 20.31 Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Roger Federer e Novak Djokovic, terza giornata del gruppo Bjorn Borg delle ATP Finals 2019. I gironi ai raggi X delle ATP Finals 2019–Il regolamento del torneo londinese–Djokovic perde con Thiem: scontro diretto con Re Roger Salve e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Roger Federer e Novak Djokovic, ...

LIVE Berrettini-Thiem 7-6(3) 6-3 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : strepitoso Berrettini - batte Thiem e diventa il primo italiano di sempre a vincere in un Masters : 16:45 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Berrettini batte Thiem 7-6(3) 6-3 in una partita decisa dal break nel secondo set. FINITA!!!! strepitoso MATTEO Berrettini CHE batte Thiem E diventa IL primo italiano ASSOLUTO A vincere IN UN Masters!! 40-0 SECONDA VINCENTE!! 3 MATCH POINT PER MATTEO!! 30-0 Bravo dopo una grande prima a ...

LIVE Berrettini-Thiem 7-6(3) 5-2 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : break di Matteo che si avvicina ad una prima - storica vittoria : 5-2 prima VINCENTE!! 40-15 Chiama bene l'austriaco a rete Matteo, Thiem ci arriva ma sbaglia. 30-15 Errore gratuito questa volta dell'italiano che va largo col dritto. 30-0 Bravo col serve&volley Matteo, Thiem sbaglia col dritto. 15-0 Ace Berrettini! 2-4 break BERRETTINI!! Risposta centrale di Thiem che viene punito dall'azzurro! 40-A Palla break per Matteo che tira uno ...

LIVE Berrettini-Thiem 7-6(3) 3-2 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : nessun break in questo inizio di secondo set : 40-30 Risponde bene al servizio Matteo, poi Thiem va a rete col dritto a una mano. 40-15 Prima vincente dell'austriaco. 30-15 Quinto ace per Thiem. 15-15 Preso in contropiede dall'austriaco Matteo. 0-15 Va a segno con una grande risposta l'azzurro, che trova un angolo molto difficile. 3-2 Seconda vincente per Berrettini. Cambio campo. 40-15 Pizzica la linea laterale col ...

LIVE Berrettini-Thiem 7-6(3) - Atp Finals 2019 in DIRETTA : l'azzurro domina il tie-break e vince il suo primo set alle Finals : 30-0 Seguito da una prima vincente. 15-0 Ace per Matteo!! Quarto per lui! 1-1 Tiene il servizio l'austriaco. 40-15 Bravo Berrettini a tenere sul servizio, poi Thiem la prende troppo sotto e la manda alle stelle. 40-0 Seconda vincente per l'austriaco. 30-0 Stecca col dritto Matteo. 15-0 Sbraccia bene Thiem col rovescio dal centro. 1-0 Prima vincente e gioco vinto per ...

LIVE Berrettini-Thiem 5-6 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : controbreak dell'austriaco che si riporta avanti : 4-1 Va bene a rete questa volta l'austriaco e Matteo va corto col tentativo di slice. 4-0 Nuovamente a rete Thiem, finora assente in questo tie-break. 3-0 BELLISSIMO SLICE LUNGOLINEA IN CONTROPIEDE! 2-0 A rete il rovescio mancino di Thiem. 1-0 Out il dritto dell'austriaco, mini break azzurro. 6-6 Si va al tie-break!! Grande dritto a incrociare per Matteo e non va il passante ...

LIVE Berrettini-Thiem 5-4 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : break per l'azzurro che ora serve per il set : A-40 Bravo l'austriaco a servire forte e ad aprirsi bene il campo per chiudere col dritto a una mano. 40-40 Gioca lo slice Matteo e Thiem va lungo col dritto a una mano. 40-30 Ancora incisivo col dritto Berrettini che prende in controtempo l'avversario. 40-15 Buona prima per l'austriaco. 30-15 Prova la serve&volley Thiem ma si stampa sulla rete il suo tentativo. 30-0 ...

LIVE Berrettini-Thiem 3-4 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : match equilibrato all'O2 Arena : 4-4 Il rovescio di Thiem va a rete. Ultimi due turni di servizio tenuti a zero per Matteo. 40-0 Ancora una prima vincente! 30-0 Seconda vincente per Matteo. 15-0 Prima vincente per l'azzurro. 86% sulle prime per lui. 4-3 La rete non aiuta Berrettini questa volta. Cambio campo. 40-0 Servizio e poi dritto all'incrocio delle linee per Thiem. 30-0 Punto sulla seconda per ...

LIVE Berrettini-Thiem 1-2 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : tengono entrambi il servizio nei primi tre giochi : 15-15 Bene d'incontro col dritto l'italiano. 15-0 Gioca carico Thiem sul rovescio di Berrettini che perde il controllo e va lungo. 2-2 Chiude l'austriaco sul lato sinistro e lo costringe ad andare lungo, 2 pari. 40-30 Colpisce bene col dritto Matteo dopo la complicata risposta ad incrociare di Thiem. 30-30 Secondo errore col dritto per l'azzurro. 30-15 Primo ace per ...

LIVE Berrettini-Thiem - Atp Finals 2019 in DIRETTA : inizia il match a Londra : 1-1 Pareggia i conti il romano con una grande seconda a cui Thiem non sa rispondere. 40-30 Non arriva Matteo sullo slice di Thiem. 40-15 Splendido slice dell'austriaco, bravo l'italiano con la palla corta laterale su cui però arriva bene Thiem costringendolo all'errore. 40-0 Salta la racchetta in ricezione a Thiem. 30-0 Ancora ottima prima e chiude ancora col dritto a ...

LIVE Berrettini-Thiem - Atp Finals 2019 in DIRETTA : il romano insegue la prima vittoria di sempre per l'Italia in un Masters : Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo match del gruppo Borg delle ATP Finals 2019 tra Matteo Berrettini e Dominic Thiem. Alla O2 Arena di Londra va in scena l'incontro tra il nostro portacolori, che cercherà la prima vittoria italiana di sempre in un Masters, e il 26enne austriaco, primatista del gruppo dopo essersi splendidamente imposto su Roger Federer e ...