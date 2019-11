Grave infortunio per Kouamè con la Costa d’Avorio

Sampdoria in ansia per l'infortunio di Bonazzoli - nulla di Grave per Ronaldo Vieira : La Sampdoria sta lentamente uscendo dalla crisi. Il pareggio con l’Atalanta, forse un po' brutto in campo, ma preziosissimo in termini di classifica, ha confermato i progressi fatti dalla squadra di Ranieri. Il nuovo tecnico è partito dalla difesa per riorganizzare una squadra che con Di Francesco è sembrata allo sbando. Così Audero è uscito imbattuto tre volte nelle ultime cinque giornate e, guarda caso, i blucerchiati hanno messo in fila 6 ...

Dall’infermeria : infortunio Allan non Grave : infortunio Allan non grave Buone notizie dall’infermeria del Napoli: non grave l’infortunio di Allan. Il brasiliano, infatti, oggi si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio destro con interessamento del tendine popliteo. A renderlo noto è stato lo stessa SSC Napoli. Il forte centrocampista sarà sicuramente assente contro la Roma. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

NBA – Houston Rockets - l’infortunio al piede di Gerald Green è più Grave del previsto : rischia di saltare l’intera stagione : l’infortunio al piede di Gerald Green potrebbe risultare più grave del previsto: il cestista dei Rockets rischia di stare fuori l’intera stagione Una notizia alquanto negativa arriva a pochi giorni dall’inizio della regular season degli Houston Rockets: l’infortunio di Gerald Green potrebbe rivelarsi più grave del previsto. Il cestista, presente a Houston nelle ultime 3 stagioni, ha riportato un infortunio al piede che secondo Shams ...

Roma - Grave infortunio per Lorenzo Pellegrini : i tempi di recupero : La Roma comunica la frattura del 5° metatarso del piede destro per Lorenzo Pellegrini: il giocatore rischia uno stop di circa 2 mesi Arrivano brutte notizie dall’infermeria in casa Roma. Lorenzo Pellegrini si è procurato una frattura del quinto metatarso che lo costringerà a stare fermo per circa due mesi: i reali tempi di recupero verranno resi noti dopo l’intervento al quale si sottoporrà nella giornata di domani. Il ...