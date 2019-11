Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Non riceviamo informazioni su2 da un po' di tempo, ma ora sono emersi alcuni dettagli sulle modifiche che sono state apportate a questo sequel che si preannuncia un altro grande gioco per PS4.Dando uno sguardo all'ultimo numero di Official PlayStation Magazine otteniamo alcune informazioni più dettagliate su cosa dovremmo aspettarci dal gioco e, a quanto pare, le impressioni iniziali sono molto buone, dato che la rivista afferma che è "2 è ildiDie"."Le aggiunte del Team Ninja danno ulteriore profondità a un gioco originale che era già una presa in considerazione del fenomeno trasmesso dai 'soulsborne', anche se le fasi che ci hanno mostrato fino ad ora sono un po 'sterili", secondo una parte dell'anteprima.Leggi altro...

Eurogamer_it : Le impressiondi di Official PlayStation Magazine su #Nioh 2: 'è il killer di Sekiro: Shadows Die Twice'. - GiocareOra : Nioh 2 è The Sekiro Killer, afferma la rivista ufficiale PlayStation -