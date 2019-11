Serie A calcio | i risultati di oggi 10 novembre | Cagliari e Lazio scatenate | terzo

Calcio - Serie A : la dodicesima giornata : 16.57 La Lazio supera il Lecce all'Olimpico e appaia il Cagliari in zona Champions. L'Atalanta (in 10 dal 74') non va al di là del pari con la Sampdoria. SASSUOLO-BOLOGNA 3-1 BRESCIA-TORINO 0-4 INTER-H.VERONA 2-1 NAPOLI-GENOA 0-0 CAGLIARI-FIORENTINA 5-2 LAZIO-LECCE 4-2 SAMPDORIA-ATALANTA 0-0 UDINESE-SPAL 0-0 PARMA-ROMA ore 18 JUVENTUS-MILAN ore 20.45

Prossimo turno Serie A calcio in tv : orari - programma - palinsesto Sky e DAZN (tredicesima giornata) : La prossima giornata della Serie A1 2019-2020 di calcio si giocherà nel weekend del 23-25 novembre, si torna in campo tra due settimane visto che il campionato si fermerà per lasciare spazio alle Nazionali. Dopo la sosta si ripartirà con la tredicesima giornata e si ricomincia con tre partite davvero da urlo in programma sabato 23 novembre. La Juventus farà visita all’Atalanta, il Milan ospiterà il Napoli, l’Inter incrocerà il ...

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Milan, posticipo domenicale del 12° turno del campionato di calcio di Serie A. All'Allianz Stadium va in scena una grande classifica del nostro campionato e la posta in palio è alta. I bianconeri dovranno rispondere all'Inter di Antonio Conte,

Serie A calcio - le partite di oggi in tv (10 novembre) : orari - canali - streaming e come vederle su DAZN e Sky : Si chiuderà oggi (10 novembre) la lunghissima dodicesima giornata di Serie A. Ad aprire il programma odierno il lunch match tra Cagliari-Fiorentina. Ci si attende un match molto spettacolare tra due squadre che fanno del gioco offensivo il proprio diktat. Tre i match delle ore 15.00: Udinese-SPAL, Sampdoria-Atalanta e Lazio-Lecce. I bianconeri cercano importanti punti salvezza contro la squadra di Semplici che ha sua volta è bloccata in lotta ...

Calendario Serie A calcio oggi : orari partite - tv - streaming - programma SKY e DAZN (10 novembre) : Torna la domenica e torna la Serie A di calcio 2019/2020, che vedrà disputarsi quest’oggi ben sei partite, ad iniziare dal lunch match delle ore 12.30, quando la rivelazione del campionato Cagliari affronterà la Fiorentina, in diretta streaming su DAZN, piattaforma in abbonamento a 9,99€ al mese, così come il match tra Udinese e SPAL, alle ore 15. Proprio nel dopo pranzo avranno luogo altre due sfide, Lazio-Lecce e Sampdoria-Atalanta, ...

Napoli-Genoa 0-0 - Serie A calcio 2019-2020 : partenopei bloccati in casa dai liguri e fischiati dal proprio pubblico : Il momento drammatico in casa Napoli continua e, dopo una settimana ricca di polemiche tra società, allenatore e giocatori, arriva un brutto pareggio a reti bianche in casa con il Genoa nell’anticipo della dodicesima giornata della Serie A 2019-2020. I partenopei si spengono dopo un buon primo tempo e si arenano contro una squadra organizzata e ben allenata da Thiago Motta che si conferma a proprio agio sul campo delle grandi dopo aver ...

Inter-Hellas Verona 2-1 - Serie A calcio 2019-2020 : una magia di Barella a 7 dalla fine regala i 3 punti a Conte - beffato un Verona molto ostico : L’Inter soffre ancora ma rialza la testa dopo il k.o. di Dortmund e si riporta momentaneamente in testa alla classifica battendo l’Hellas Verona per 2-1 nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A 2019-2020. Antonio Conte può sorridere per la decima vittoria stagionale in campionato su 12 incontri disputati e per un buon gioco espresso dai suoi giocatori, che hanno creato davvero tanto concretizzando poco e dovendo ...

Calcio - Serie A : Inter-Verona 2-1 : 19.56 L'Inter batte il Verona 2-1 e torna in vetta in attesa di Juventus-Milan. Scaligeri arcigni in difesa e autori di un pressing molto alto,l'Inter prende terreno, ma al 18' Handanovic mette giù Zaccagni ed è rigore trasformato da Verre.L'Inter tenta la reazione con LuKaku e Vecino,ma si va al riposo sullo 0-1.Il forcing dell'Inter è premiato al 65': assist di Lazaro e gol di testa di Vecino. Al'80' Lukaku manca un'occasione solo davanti a ...

17.12 Con la rete nell'ultimo turno, Eddie Salcedo (18 anni, 33 giorni) è diventato il secondo marcatore più giovane in assoluto del Verona in Serie A, dietro solo a Moise Kean (17 anni e 215 giorni nell'ottobre 2017). L'attaccante classe 2001 ha militato tra le fila dell'Inter nella stagione 2018/19, senza mai esordire con la prima squadra. 17.09 L'Inter è imbattuta da 16 partite contro

Brescia-Torino 0-4 - Serie A calcio 2019-2020 : i granata tornano a vincere con le doppiette di Belotti e Berenguer - crisi nera per i lombardi : Il Torino torna a vincere dopo 6 partite di digiuno e lo fa demolendo in trasferta il Brescia di Fabio Grosso, sconfitto per 4-0 davanti al proprio pubblico del “Rigamonti” nel secondo anticipo della dodicesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. I piemontesi hanno dominato in lungo e in largo aggredendo subito gli avversari, portandosi sul 2-0 nel primo tempo con la doppietta su rigore del “Gallo” Belotti, ...

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Napoli-Genoa partita della dodicesima giornata di Serie A 2019-20, il Napoli per scacciare lo spettro di una crisi mentre il Genoa per uscire dai bassifondi della classifica. La situazione a Napoli è esplosa, i giocatori hanno disertato il ritiro e il presidente minaccia vie legali per l'accaduto, ma anche il rapporto tra dirigenza e

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inter-Verona partita della dodicesima giornata di Serie A 2019-20, l'Inter per la vetta momentanea mentre il Verona per tentare di sbancare San Siro. L'Inter riparte dalla sconfitta subita contro il Borussia Dortmund in rimonta in Champions League, le polemiche sono venute però a fine partita dalle parole di Antonio Conte non contro l'arbitro

Serie A calcio - le partite di oggi in tv (9 novembre) : orari - canali - streaming e come vederle su DAZN e Sky : Dopo l’anticipo di ieri, prosegue oggi (9 novembre) la dodicesima giornata di Serie A. come di consueto saranno tre i match del sabato. Ad aprire il programma alle ore 15.00 la sfida Brescia-Torino. Una partita molto importante per entrambe le compagini. I padroni di casa hanno necessità di fare punti vista la precaria situazione di classifica. I ragazzi di Mazzarri, invece, vengono da un periodo decisamente complicato e sono alla ricerca ...

È un'Inter a caccia di risposte quella che oggi si appresta ad ospitare l'Hellas Verona in un match molto delicato dal punto di vista psicologico. I padroni di casa sono chiamati a vincere nell'anticipo della dodicesima giornata di Serie A 2019-2020 in modo da tenere il passo scudetto, superando momentaneamente la Juventus in testa alla classifica in attesa della risposta dei bianconeri. I nerazzurri sono reduci però dalla