Quarta vittoria di fila per la Lazio L' Atalanta stanca | 0-0 con Samp Udinese-Spal

Basket - Eurocup 2019-2020 : Quarta vittoria consecutiva per Venezia che espugna Belgrado e toglie l’imbattibilità al Partizan : Nella sesta partita del gruppo B della fase a gironi di Eurocup 2019-2020 di Basket, la prima di ritorno, una straordinaria Umana Reyer Venezia ha espugnato la Stark Arena di Belgrado battendo il Partizan per 83-69 togliendogli l’imbattibilità nella competizione e negandogli il matematico passaggio del turno. Partenza straordinaria della Reyer che piazza un parziale iniziale di 9-0 e arriva anche sul 19-10 ma qui la partita comincia a girare, i ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Malesia 2019 : “Il time-attack è la nostra forza - l’obiettivo è la vittoria ma devo stare tranquillo” : CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI DI Quartararo SUBITO DOPO LA POLE Fabio Quartararo non si ferma più e continua ad impressionare positivamente nel suo primo anno della carriera in MotoGP. Il giovane francese della Yamaha Petronas si è aggiudicato quest’oggi la quinta pole position stagionale (solo Marquez ha fatto meglio da rookie con 9) candidandosi ad un ruolo da protagonista in vista della gara di domani, in cui andrà a caccia del primo ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019-2020 : Bolzano passa a Salisburgo agli shoot-out e infila la Quarta vittoria consecutiva : L’HCB Alto Adige Alperia non si ferma più e vince anche in casa della capolista Red Bull Salisburgo nel match della Erste Bank EisHockey Liga – EBEL 2019-2020. Gli altoatesini, infatti, passano agli shoot-out in Austria e centrano il quinto successo nelle ultime sei uscite (il quarto consecutivo) mettendosi ufficialmente alle spalle l’avvio di stagione con 4 sconfitte nelle prime 5 gare. Con questa vittoria Bolzano sale in ...

Bolivia - dopo Ecuador e Cile si infiamma anche La Paz : proteste di piazza - saccheggi e incendi dopo la Quarta vittoria del presidente Morales : Prima l’Ecuador, poi il Cile e ora la Bolivia: il Sud America brucia sotto l’ondata delle proteste di una popolazione sempre più indignata. A scatenare le proteste nelle strade di La Paz, Potosì, Sucre e altre città Boliviane, è stata la gestione dello scrutinio elettorale per le presidenziali di domenica, che hanno visto contrapposti Evo Morales, alla guida del Paese dal 2006 e in lizza per il suo quarto mandato consecutivo, contro ...

Brescia-Fiorentina - zero reti e ancor meno emozioni : sfuma la Quarta vittoria della Viola : Niente poker. E la caccia ai piani superiori che valgono l'Europa è rimandata. La Fiorentina non riesca a firmare la quarta vittoria consecutiva in campionato bloccata sullo 0-0 da un Brescia attento e ordinato capace di arginare una Viola non troppo brillante e poco incisiva in fase offensiva, tutt

Volley - Coppa del Mondo 2019 : Italia-Australia 3-0 - Quarta vittoria degli azzurri. Nelli top scorer : Arriva la quarta vittoria per l’Italia nella Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile, la nostra Nazionale ha sconfitto l’Australia per 3-0 (30-28; 25-13; 25-22) e sale momentaneamente al quinto posto in classifica in attesa dell’impegno della Russia che sarà proprio il prossimo avversario degli azzurri (domani mattina, ore 08.00). A Hiroshima (Giappone) i ragazzi del CT Chicco Blengini hanno ottenuto un successo importante nel ...

LIVE Italia-Australia 3-0 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA : gli azzurri conquistano senza troppe difficoltà la Quarta vittoria nella competizione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-22 L’ITALIA CONQUISTA LA quarta vittoria IN QUESTA Coppa DEL Mondo!!!! 24-22 Ottimo costruzione dell’Italia con Nelli che attacca da seconda linea senza muro. 23-22 Errore al servizio di Nelli. 23-21 Bolide in diagonale di Nelli toccato ma non arginato dal muro. 22-21 L’Australia difende molto bene sul contrattacco dell’Italia e Stockton mette a segno un pallonetto ...

