Trame Il Commissario Montalbano del 4 novembre | una bomba esplode in un magazzino

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 4 novembre 2019) Iltornerà oggi 4per una nuova avvincente puntata, tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. La replica in questione, relativa a un episodio trasmesso in prima tv il 22 aprile del 2013, si intitolerà "Il gioco degli specchi" e si concentrerà sulle indagini che Salvo eseguirà dopo l'esplosione di unarudimentale davanti a un. I sospetti iniziali faranno pensare a una minaccia, ma il personaggio interpretato da Luca Zingaretti preferirà non dare nulla per scontato. Infatti non si sbaglierà: le sue ricerche lo condurranno verso una sua vicina di casa che purtroppo, insieme all'amante, correrà un grave pericolo. Il: la pista del pizzo Le anticipazioni relative alla puntata odierna de Ilsi aprono con un fatto apparentemente legato a una minaccia. Unaprovocherà una piccola esplosione davanti a ...