Dalla California a Lucca | l’esport made in Italy protagonista del weekend

(Di lunedì 4 novembre 2019) Il fine settimana appena trascorso è stato uno dei più densi del 2019 per contenuti esport in giro per il mondo. Ad Anaheim, in, si è tenuta la Blizzcon, l’annuale rassegna organizzataBlizzard, nota casa videoludica, che, oltre a fungere da vetrina per la presentazione dei nuovi contenuti, è il momento in cui si assegnano i trofei iridati sui propri titoli esport. È così che tra l’annuncio di Overwatch 2, la nuova espansione di World of Warcraft Shadowlands e l’arrivo tanto atteso di Diablo IV, si sono disputate le finali mondiali di Starcraft II, della Overwatch World Cup e degli Hearthstone Grand Masters, vinti per la prima volta da una donna, la cinese Xiaomeng “VKLiooon” Li. La cinese VKLiooon, prima donna a vincere una competizione internazionale di Hearthstone Nel frattempo in Europa si disputavano i Worlds 2019, i mondiali di League of Legends, con ...

