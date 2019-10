Ira De Laurentiis | arbitri cattivi attori calcio malato

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Finisce con Aurelio Dee Carlo Ancelotti furiosi, Napoli-Atalanta. Il presidente e l'allenatore del Napoli contestano pesantemente l'episodio del presunto rigore non fischiato su Llorente seguito dal pari nerazzurro di Ilicic. Comincia De: "A velocita' normale quello e' rigore tutta la vita, ma il problema e' dare la soddisfazione a chi ha dato l'anima, ai tifosi, fargli vedere con il Var come sono andate le cose. Questa intoccabilita' di Rizzoli e Nicchi ci da' estremamente fastidio. Cari Nicchi e Rizzoli, dovete metterci la faccia, fino ad ora lo avete fatto male, siete deidi unassurdamente. Non credo che Rizzoli e Nicchi svolgano al meglio il proprio lavoro, loro diranno che non sta a me dirlo, ma io e gli altri presidenti di Serie A che provvedono all'esistenza della Serie B o della Serie C, dobbiamo essere ascoltati". Il ...

