Milan | Gazidis risponde a Maldini | Competitivi in meno di dieci-quindici anni

Milan - Gazidis fa chiarezza : “per tornare al top non serviranno 10 anni. Niente Ibrahimovic. E su Maldini…” : Approvato all’unanimità il bilancio in rosso del Milan, ma azionisti e tifosi vogliono chiarezza. Ivan Gazidis spiega la linea della società e risponde a Maldini Dopo la sconfitta per 2-1 subita contro la Roma, l’assemblea dei soci, riunitasi a Casa Milan, ha approvato all’unanimità il bilancio del club rossonero al 30 giugno 2019 chiuso con perdite per 155 milioni di euro e un rosso consolidato di circa 146 milioni. È il ...

Milan - senti Briatore : “le frasi di Gazidis sono un insulto ai tifosi - l’avrei già licenziato” : Flavio Briatore rivolge un duro attacco all’ad del Milan Ivan Gazidis: secondo l’imprenditore italiano l’ex dirigente dell’Arsenal andrebbe licenziato Il Milan continua a vivere un momento difficile causato da un pessimo inizio di campionato nel quale sono arrivate 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte. La dura contestazione dei tifosi non ha risparmiato nessuno, dalla squadra agli allenatori (già esonerato ...

Berlusconi a Gazidis : «Il Milan in D? Lo dica in bagno» : L’ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, replica alla presa di posizione dell’attuale amministratore delegato rossonero, Ivan Gazidis, che nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico, Stefano Pioli, aveva sottolineato come l’intervento del fondo Elliott, nell’estate del 2018, fosse stato decisivo per salvare il Milan dal default e dall’automatica retrocessione in Serie D. ...

Milan - ecco perché Gazidis ha detto che "abbiamo salvato la squadra dalla Serie D" : Durante la presentazione del nuovo allenatore del Milan Stefano Pioli avvenuta ieri, 9 ottobre, tra i dirigenti non sono stati solo Boban e Maldini ad aver preso la scena. L'ad sudafricano dei rossoneri Ivan Gazidis, quando inaugurò la conferenza stampa, aveva voluto parlare della situazione attuale

Milan - presentato Stefano Pioli. L’ad Gazidis ai critici : “Abbiamo salvato il club dalla Serie D” : “Siamo di fronte ad una realtà che non può essere ignorata: a noi interessa molto il club, lo abbiamo ereditato con il rischio insolvenza, che voleva dire finire in Serie D, stiamo lavorando tutti i giorni con tutto il cuore”. Lo ha detto l’amministratore delegato dei rossoneri, Ivan Gazidis, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Stefano Pioli come nuovo allenatore del Milan: il tecnico ex Fiorentina, Inter e Lazio ha ...

Stadio Milan - Gazidis : “San Siro è un’icona ma…” : “Per me San Siro e’ un’icona assoluta, ma bisogna creare un futuro affinche’ la prossima generazione di tifosi abbia lo stesso entusiasmo che abbiamo noi. Dobbiamo andare a giocare in uno Stadio moderno, che guardi al futuro e rappresenti le nuove generazioni dei tifosi di Milan e Inter”. Sono le dichiarazioni dell’ad del Milan Ivan Gazidis nel corso di una conferenza stampa al termine della ...