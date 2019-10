World of Warcraft | la nuova espansione è stata svelata per sbaglio?

Blizzard rimanda l'evento di World of Warcraft in Taiwan in seguito al sostegno in favore di Hong Kong : Blizzard Entertainment ha posticipato l'evento per il 15° anno di World of Warcraft che si sarebbe dovuto tenere a Taiwan. La società ha posato un annuncio su Facebook il 15 ottobre, dichiarando che l'evento, originariamente previsto per questo fine settimana, si terrà in un secondo momento.Attualmente la società non ha fornito un vero e proprio motivo per l'annullamento, tuttavia potrebbe essere collegato al fatto che moltissimi utenti hanno ...

Blizzard ha censurato il nome di una gilda gay su World of Warcraft Classic? : Come saprete in World of Warcraft si possono fondare gilde con cui affrontare tutti i contenuti end-game e soprattutto in Classic la collaborazione tra giocatori è fondamentale.A quanto pare mercoledì la gilda "Gay Boys" di WoW Classic ha visto il proprio nome modificato in "Guild ZFXPK", con tanto di fondatore della gilda bannato dal gioco per qualche ora.Blizzard ha inoltra inviato delle mail agli admin della gilda informandoli di come il loro ...

World of Warcraft : Blizzard utilizza il filtro volgarità sulla stringa di testo "NoExtraditionToChina" : A quanto pare in World of Warcraft il filtro volgarità contiene anche stringhe di testo che potrebbero sconvolgere il regime cinese, come "NoExtraditionToChina".Dopo il caso della censura di Chung "Blitzchung" Ng Wai, molti utenti stanno studiando l'influenza del regime cinese sui titoli Blizzard, scansionandoli file per file. Una delle scoperte più interessanti e inquietanti è che all'interno del filtro volgarità, utilizzato per censurare ...

World of Warcraft : il prossimo aggiornamento introduce due nuove razze giocabili - Vulpera e Meccagnomi : Il prossimo grande aggiornamento di World of Warcraft, Visions of N'Zoth, mette i giocatori dell'Orda e dell'Alleanza contro la folle minaccia di un potente dio e non solo. Blizzard infatti ha mostrato in anteprima le due razze giocabili con l'arrivo dell'update, ovvero i Vulpera ed i Meccagnomi.Astuti e pieni di risorse, i Vulpera di Vol'dun sono sopravvissuti tra le sabbie per intere generazioni. Desiderose di unirsi ai ranghi dell'Orda, le ...

World of Warcraft : diamo uno sguardo alla splendida Roccavento ricreata in Unreal Engine 4 : Mentre la maggior parte dell'Alleanza è impegnata a esplorare una versione un po' retro di Roccavento in World of Warcraft Classic, un fan ha progettato una versione più aggiornata della capitale degli esseri umani. In un recente video, lo YouTuber Daniel L ha ricreato la roccaforte dell'Alleanza con Unreal Engine 4.Il video, che potrete visionare nel nostro articolo, inizia con una carrellata delle statue presenti nella "Valle degli Eroi", ...

World of Warcraft Classic : un attacco DDoS ha messo in ginocchio i server : Durante la giornata di ieri i server di World of Warcraft Classic hanno subito un pesante attacco DDoS che ha causato numerosi problemi, tra cui disconnessioni dei giocatori ed elevata latenza, che hanno impedito a moltissimi utenti di giocare.L'attacco è avvenuto intorno alle 17:00 ed è stato confermato da Blizzard stessa sul suo profilo ufficiale di Twitter. Fortunatamente l'intervento del team di sviluppo è stato tempestivo e i server sono ...

World of Warcraft Classic - recensione : Quindici anni fa, sulla scatola di World of Warcraft avrebbero dovuto mettere un'avvertenza bella grossa, come con le sigarette. Attenzione: pericolo di dipendenza totale per i soggetti a rischio. Ecco, io sono uno di quei soggetti. [si alza in piedi] Ciao, mi chiamo Marco, e ho un problema con i videogiochi. Non tutti, però. Ne gioco più che posso, certo, ma non riesco a farmeli piacere tutti o a perdermi completamente sempre e comunque, anche ...

World of Warcraft Classic : i giocatori che raggiungeranno il level cap riceveranno un'espansione gratuita? : Blizzard regalerà una copia gratuita di Battle of Azeroth, l'ultima espansione disponibile per World of Warcrat, ai giocatori che raggiungeranno il level cap di WoW Classic.Inoltre chi raggiungerà il famigerato livello 60 otterrà anche un boost gratuito al livello 110 per un personaggio, stando a quanto riporta Blizzard sulla propria pagina Facebook. C'è da dire che il post è stato cancellato, ma non prima che Wowhead lo condividesse.Ad ogni ...

