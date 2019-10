Fonte : agi

(Di giovedì 24 ottobre 2019) La morte di Luca Sacchi, ildi 24 anni ucciso in un'aggressione a, èta uncon un acceso botta e risposta tra il premier Giuseppe Conte e Matteo Salvini. "Oggi, commosso e addolorato, prego per Luca e sono vicino alla sua famiglia. Ma sono anche incredulo e sdegnato perché è inconcepibile quello che è accaduto. Da ex ministro dell'Interno fa ancora più male vedere tutta l'insicurezza della Capitale governata dai Cinque Stelle e i tagli disastrosi che Renzi, Conte e Zingaretti fanno al fondo per le forze dell'ordine", ha dichiarato Salvini "Se qualcuno si permette di fare speculazione in campagna elettorale su un episodio del genere, io lo trovo miserabile", è stata la risposta indiretta di Conte, che ha definito l'accaduto "un episodio tragico". Poi ha aggiunto: "Mi ha molto ...

fisco24_info : L'assassinio di un ragazzo a Roma diventa un caso politico: La morte di Luca Sacchi, il ragazzo di 24 anni ucciso i… - Notiziedi_it : L’assassinio di un ragazzo a Roma diventa un caso politico - liviominghetti : RT @francescorey491: Ma #Giuseppi lo fa o lo è? Ha appena detto su Tgcom24 che chi specula sull'assassinio di quel povero ragazzo è un mise… -