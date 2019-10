Barbara D' Urso replica alle critiche di Giletti | Morgan e Alessandro Greco | «Sono felice

Furia Barbara D’Urso : la conduttrice ‘parla’ e zittisce tutti. La reazione di Carmelita è inaspettata : I critici bollano la sua televisione come trash. Stiamo parlando di Barbara D’Urso e dei suoi programmi “Pomeriggio 5”, “Domenica Live” e “Live – Non è la D’Urso” che spaziano dalla cronaca nera al frivolo gossip. Programmi che, secondo i dati Audite, riescono a ottenere ascolti soddisfacenti ma, spesso, si attirano numerose critiche anche dai colleghi. Anche questo lunedì, dopo la messa in onda di “Live – Non è la D’Urso”, le ...

Barbara d’Urso replica agli attacchi ricevuti dai colleghi : il post : Barbara d’Urso, dopo gli attacchi di Giletti, Alessandro Greco, Benjamin Mascolo e Morgan, replica: la risposta alle critiche La domenica appena trascorsa è stata parecchio movimentata per Barbara d’Urso. Non solo perché si è sdoppiata conducendo sia Domenica Live sia Live – Non è la d’Urso (dalla prossima settimana quest’ultimo sarà spostato al lunedì, si […] L'articolo Barbara d’Urso replica agli ...

Pomeriggio 5 - inconveniente per Barbara d’Urso : “Scusatemi - ma…” : Barbara d’Urso: inconveniente durante la diretta di Pomeriggio Cinque Barbara d’Urso ha iniziato questa puntata di Pomeriggio 5 facendo una gaffe con i suoi fedeli telespettatori. Cosa è successo? Prima di iniziare la puntata, è abitudine della bella conduttrice partenopea quella di chiedere consiglio ai suoi followers su quali scarpe indossare. Nel farlo, Barbara indossa due scarpe totalmente differenti. Purtroppo però oggi ha ...

Live-Non è la D'Urso - Barbara D'Urso risponde alle critiche di Aldo Grasso su Panzironi : "Toh - cosa scorda" : Barbara D'Urso, attaccata perché ospita in tv Adriano Panzironi, il ciarlatano delle diete, passa al contrattacco. Su Twitter, la regina di Mediaset pubblica le foto delle partecipazioni di Panzironi nei programmi Rai, come La Vita in diretta e Storie Italiane. Questo per mettere i puntini sulle "i"

Barbara D'Urso sotto attacco : nel mirino di Morgan e Giletti. Ma è più potente di prima : La chiamano la sindrome del cane piccolo: quella che ti spinge ad abbaiare forte al primo nonnulla, per sembrare un pericoloso grosso cane di razza. Ebbene, pare che tale sindrome dilaghi in tv. Non c' è infatti giorno che passi senza che qualcuno abbia da ridire contro Barbara d' Urso. In particola

Alessandro Greco critica Barbara d’Urso - il tweet contro Live : Un caffeuccio decisamente amaro per Barbara d’Urso. A servirglielo a mezzo social è Alessandro Greco. Il conduttore, reduce dal ritorno in Rai unicamente per la serata finale di Miss Italia, commenta senza mezzi termini il programma Live – non è la d’Urso in onda domenica 20 ottobre su Canale 5 affidando a un tweet al vetriolo la sua opinione. Il tweet di Alessandro Greco contro Barbara d’Urso “Siamo sotto il ...

Selvaggia Lucarelli durissima contro Barbara D'Urso e l'intervento di Rocco Siffredi : "Uno spettacolo osceno" : La giornalista attacca duramente la conduttrice: "Mi domando come sia possibile che si permetta tutto questo"

Barbara D’Urso - Alessandro Greco l’attacca : “Trash non è intrattenimento” : Alessandro Greco attacca Barbara D’Urso con un tweet al vetriolo in cui commenta l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. Lo show della conduttrice, come sempre, divide il pubblico, fra chi lo considera ormai un appuntamento fisso e chi invece non gradisce i temi trattati. L’ultima puntata è stata, come sempre, ricca di colpi di scena. Morgan ha rifiutato di prendere parte alla trasmissione, polemizzando su ...

Mara Venier lo ha detto in diretta tv. La frase contro Barbara D’Urso gela lo studio : L'ultima puntata di Domenica in è stata molto importante per Mara Venier, che ha festeggiato all’insegna del divertimento il suo compleanno. In studio, insieme a lei, molti ospiti come Carlo Conti, Elena Santarelli, Barbara De Rossi, Francesco Renga, Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi e molti altri. Domenica In ha realizzato ancora ascolti eccellenti, confermando Mara Venier come uno dei volti più seguiti della rete ammiraglia: 2.989.000 ...

Rocco Siffredi choc a “Non è la D’Urso” : «Sesso orale con una vecchietta al funerale di mia madre». Barbara D’Urso basita : Rocco Siffredi ci ha abituato a provocazioni e aneddoti fuori dal comune, ma a “Live non è la D’Urso” nella puntata di ieri si è lasciato andare a una confessione che ha colpito la conduttrice e tutti gli ospiti. Il pornodivo ha raccontato che durante il funerale di sua madre si è fatto praticare sesso orale: «Lei, una vecchietta amica di mia madre, mi continuava a stringere, mi continuava a stringere, io mi sono alzato, non so ...

Live-Non è la d’Urso - Barbara orgogliosa : “Abbiamo stravinto - ora nuova sfida” : Perché Live-Non è la d’Urso si sposta dalla domenica al lunedì sera Barbara d’Urso è orgogliosa dei risultati di Live-Non è la d’Urso ed è pronta per una nuova sfida televisiva. Lunedì 21 ottobre, nel corso dell’anteprima di Pomeriggio 5, la conduttrice napoletana ha spiegato al suo pubblico il motivo dello spostamento dello show serale […] L'articolo Live-Non è la d’Urso, Barbara orgogliosa: “Abbiamo ...

Trucco effetto «luci di Barbara D’Urso» - gli step per ricrearlo : Come realizzare un make-up ultra luminoso Come realizzare un make-up ultra luminoso Come realizzare un make-up ultra luminoso Come realizzare un make-up ultra luminoso Come realizzare un make-up ultra luminoso Come realizzare un make-up ultra luminoso Come realizzare un make-up ultra luminoso Come realizzare un make-up ultra luminoso Come realizzare un make-up ultra luminoso Come realizzare un make-up ultra luminoso Come realizzare un make-up ...

Pupo gela Barbara D'Urso a Live : 'Ho letto che non lo fai da anni' : Ieri, domenica 20 ottobre, è andata in onda su Canale 5 una nuova ed esplosiva puntata di Live-Non è la D'Urso. I primi ospiti della serata sono stati Pupo e le sue tre figlie. Contro di lui ci sono stati gli "sferati" Karina Cascella, Paolo Brosio, Milena Miconi, Meluzzi e Fiordaliso che hanno detto la loro sulla sua "particolare" situazione sentimentale. Stando al parere degli sferati, la vita condotta dall'artista, non sarebbe possibile senza ...

Alessandro Greco contro Barbara d'Urso a Live : "Artefice e consapevole del trash - serve coerenza" : Un'esperienza da dimenticare per Alessandro Greco quella da spettatore di Live - Non è la d'Urso, la trasmissione di Canale 5 in cui è incappato ieri notte, domenica 20 ottobre. Ore 1.15, il conduttore rimane attonito di fronte al talk e decide di impugnare lo smartphone per commentare lo spettacolo (qui il post). Il blocco incriminato è quello dedicato alle trasgressioni degli italiani, che ormai caratterizza l'ultima parte del programma. ...