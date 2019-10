Scabbia | un caso in una scuola a Trieste | scatta l’allerta

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Undiè stato accertato in un bimbo che frequenta unaprimaria di, informa l’azienda sanitaria universitaria integrata del capoluogo giuliano. L’Asuits tranquillizza, spiegando che “la trasmissione dellapresuppone un contatto prolungato di cute su cute. Il contagio si verifica prevalentemente tra i soggetti conviventi, quindi in ambito familiare o nelle comunità residenziali, come nelle case di riposo. Nel corso dell’anno sono stati evidenziati rari casi diin minori che frequentavano comunità scolastiche o educative e non ci sono stati casi secondari tra gli altri bambini della comunità”, precisa l’azienda in una nota. In questi casi, si legge, “ai genitori vengono fornite le informazioni più significative riguardanti tale parassitosi e viene sottolineata l’importanza di portare il bambino dal ...

