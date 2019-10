Maltempo | forti piogge in tutto il Nord Ovest Allagamenti a Milano | black out all’alba e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Ilsta creando diversi problemi in diverse zone del, dove piove ininterrottamente da domenica. Dalla Lombardia alla Liguria, è allerta in più regioni. Un nubifragio in corso dalla scorsa notte sta provocando grossi disagi a, con gran parte della città allagata. Il fiume Seveso è vicino all’esondazione – è alla cosiddetta ‘soglia di attesa 2’ – con diverse zone a rischio, in particolare la 2 e la 9: i quartieri Isola, viale Zara e piazzale Istria. Moltissimi gli interventi dei vigili del fuoco e della polizia locale per sottopassi e scantinati allagati, mentre in tante strade e piazze si sono accumulati diversi centimetri di acqua. È sotto osservazione anche il fiume Lambro, nella zona-est della città, che però al momento non sembra destare particolari preoccupazioni. A causa delle strade sono molto trafficate e si sono ...

