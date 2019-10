I nuovi biglietti contro il bagarinaggio online

nuovi concerti di Antonello Venditti per Sotto Il Segno dei Pesci - info e biglietti in prevendita : Sono annunciati i Nuovi concerti di Antonello Venditti per Sotto Il Segno Dei Pesci. Il cantautore romano tornerà quindi sul palco dopo i due live conclusivi in programma per la fine del mese di novembre a Milano e il 20 dicembre a Roma. Antonello Venditti si esibirà il 15 gennaio al Modigliani Forum di Livorno, mentre il 29 gennaio sarà al PalaInvent di Jesolo. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla ...