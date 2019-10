Rigore non concesso al Bologna | lo sfogo di Carlo Alvino su Twitter

Roberto Baggio non dimentica : “Quando vado a dormire penso ancora al Rigore col Brasile…” : Secondo tanti, il più forte calciatore italiano di sempre. Ha trascinato da solo l’Italia alla finale del Mondiale di Usa ’94, ma il destino ha deciso di metterlo davanti alla scelta più difficile: il rigore proprio all’ultima atto contro il Brasile. Roberto Baggio racconta di pensare ancora a quell’episodio, nonostante siano passati 25 anni. “Mi ritrovo tante volte, quando vado a dormire, a pensarci ...

Il Mattino : per Ancelotti proteste troppo timide sul Rigore non dato a Ghoulam : Il Mattino parla dell’evidente momento di difficoltà del Napoli che non riesce a ritrovare il fuoco e la grinta messi in campo contro il Liverpool. Di certo nessuno si aspettava di essere quarto alla settima giornata e di avere Inter e Atalanta a separarli dalla capolista C’è un aspetto che colpisce: rigore o non rigore, la trattenuta su Ghoulam da parte di Izzo nell’area del Torino, avrebbe dovuto scatenare una sorta di preso d’assalto ...

Rabbia Conte : Rigore negato - ko non meritato : C'e' tanta amarezza nella voce di Antonio Conte al termine della sconfitta contro il Barcellona. Il tecnico dell'Inter e' arRabbiato, credeva di poter portare a casa punti e la prova della sua squadra probabilmente meritava almeno un pari. Ma nel mirino di Conte c'e' soprattutto l'arbitro: ''Ho visto delle situazioni indirizzate nella giusta. Tante cose che non mi sono piaciute. Non mi va di parlarne. E' una sensazione che abbiamo avuto in ...

Llorente : «Contro il Cagliari c’era Rigore - mi hanno rotto la maglietta. Non sono uno che si butta per terra» : A Radio Kiss Kiss Napoli intervista a Fernando Llorente che ha parlato della sconfitta interna col Cagliari dichiarazioni tratte da tuttonapoli.net “È stato un colpo duro per noi, abbiamo fatto una buona gara con tante occasioni ma quando sbagli tanto poi capita nel calcio che l’altra squadra su una opportunità fa gol. Ma dobbiamo continuare, ora c’è già il Brescia e dobbiamo imparare da queste gare perse e cercare di fare meglio e ...

Il fallo da Rigore su Llorente (non visto) per cui ha protestato Koulibaly : Il fallo da rigore su Llorente su cui ha protestato Koulibaly. Eccola la fotografia dell’episodio incriminato. Minuto 87 di Napoli-Cagliari, si è ancora sullo 0-0. Llorente viene evidentemente trattenuto in area. Né l’arbitro né il Var ravvisano alcunché. Sul contropiede il Cagliari va in gol. Koulibaly protesta con l’arbitro Di Bello e viene espulso. Ecco perché Kalidou ha protestato. L'articolo Il fallo da rigore su Llorente ...

Llorente - un gol e procura un Rigore : non male per un pensionato. Lecce-Napoli 0-2 (primo tempo) : La domanda è: nella sua storia il Napoli ha mai giocato con una coppia d’attacco pesante? Quante volte? È un quesito che arrivato persino ai microfoni di Dazn. Noi non lo ricordiamo. Non abbiamo nel nostro Dna Pulici e Graziani e nemmeno Crespo e Vieri. Ancelotti oggi ha rotto la tradizione. Uno dei tanti piccoli squarci che il signor Carlo sta regalando al segmento di tifosi del Napoli in grado di comprendere. Llorente e Milik al centro ...

Gazzetta : il fallo di mano di Bonucci non era Rigore (anche se in Italia a volte sì) : La moviola di Alessandro Catapano, sulla Gazzetta dello Sport, parla del rigore non concesso all’Atletico per fallo di mano di Bonucci. L’arbitro Makkelie ha deciso di non fischiare. L’episodio avviene all’83’. De Ligt rinvia sul braccio troppo largo di Bonucci. Il Wanda Metropolitano esplode, i giocatori dell’Atletico invocano il rigore, chiedono l’intervento della Var. Ma l’arbitro è irremovibile, anzi, ammonisce anche ...

Klopp : «Il Rigore non c’era - non è rigore quando uno salta prima del contatto» : Jurgen Klopp in conferenza stampa dice che il rigore non c’era. «Non è rigore quando un calciatore si butta ancora prima del contatto. Il Liverpool ha giocato bene, avremmo potuto vincere. poi non ci aspettavamo di subire il gol. Dobbiamo riflettere sui nostri errori»,. «Dopo la partita col Newcastle ho detto che avrei parlato in modo diverso se l’episodio fosse stato decisivo. Stasera è stato decisivo. Comunque non parlo tanto ...

Diretta/ Entella Frosinone - risultato finale 1-0 - video DAZN : Mancosu su Rigore! : Diretta Entella Frosinone streaming video DAZN: comincia in questi minuti il match relativo alla terza giornata del campionato di Serie B.

Finlandia-Italia 1-2 live - altro Rigore : Jorginho non sbaglia dal dischetto : Findlandia-Italia live – Traguardo vicino, ma guai a mollare. Trasferta insidiosa per gli azzurri in casa della seconda classificata del girone. Serve attenzione e concentrazione agli uomini di Roberto Mancini, non al top della forma visto il campionato da poco iniziato. La partita con l’Armenia ne è l’esempio. Ma in caso di vittoria, basterebbe veramente pochissimo per raggiungere l’aritmetica qualificazione ad ...

Finlandia-Italia 1-1 live - Pukki non sbaglia su calcio di Rigore : Findlandia-Italia live – Traguardo vicino, ma guai a mollare. Trasferta insidiosa per gli azzurri in casa della seconda classificata del girone. Serve attenzione e concentrazione agli uomini di Roberto Mancini, non al top della forma visto il campionato da poco iniziato. La partita con l’Armenia ne è l’esempio. Ma in caso di vittoria, basterebbe veramente pochissimo per raggiungere l’aritmetica qualificazione ad ...

De Ligt : “Quello non era Rigore. Volevo il Var - ma non c’era. È stato incredibile” : Il Corriere dello Sport racconta il rigore concesso ieri dall’arbitro Dias alla Germania, contro l’Olanda di De Ligt. La causa? Un fallo di mano proprio del giocatore bianconero. Un presunto tocco che non sarebbe stato fallo né con il vecchio regolamento né con quello nuovo. Un rigore strano, lo definisce il quotidiano. Un fallo che non c’era, ma non c’era neanche il Var a dimostrarlo. Non era rigore. De Ligt ha urlato, si è sbracciato, ha ...

Moggi : “Nuove regole una follia - Var non autonomo. E quel Rigore contro Zielinski…” : Moggi: “Nuove regole una follia, Var non autonomo”. L’ex dirigente della Juventus tratta l’argomento nuove regole nel suo editoriale per Libero quotidiano Moggi: “Nuove regole una follia, Var non autonomo. E quel rigore contro Zielinski…”. L’ex dirigente della Juventus tratta l’argomento nuove regole nel suo editoriale per Libero quotidiano “Ricomincia il campionato, con le ...

Errori e castronerie - Rizzoli non si nasconde : “il Rigore di Mertens? Vi dico cosa non ha funzionato” : Il designatore della Serie A si è soffermato sugli Errori che hanno caratterizzato la prima giornata, esprimendo le proprie valutazioni a riguardo La prima giornata di Serie A andrà in archivio questa sera con il posticipo tra Inter e Lecce, ma già è possibile tracciare un bilancio soprattutto per quanto riguarda gli arbitri. Jennifer Lorenzini/LaPresse Errori e castronerie non sono mancati, soprattutto nel match del Franchi tra Fiorentina ...