Damascelli | lo Stadium dovrà ringraziare Sinisa Mihajlovic

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Per due volte il destino ha messo vicini la Juventus e, scrive Tonysu Tuttosport. La prima, cinque anni fa, quando i bianconeri pensarono a lui per sostituire Conte.piaceva ad Agnelli, a Paratici, a Marotta e a Nedved. Ci fu un pranzo a casa del presidente,sembrava destinato ad essere il nuovo tecnico della Juve, poi la storia si interruppe. La seconda volta è successo in estate. Mentre i media rincorrevano le ipotesi Guardiola, Mourinho e Pochettino come successori di Allegri, la Juventus aveva due nomi in mente, quello di Sarri e quello di, “prenotato dal club bianconero in caso di epilogo negativo della vicenda Sarri”. “, con la discrezione che gli appartiene (non quando è in campo, là dove esplode la sua furia a volte in controllata e incontrollabile) seppe aspettare in silenzio, mai una ...