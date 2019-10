Wiesberger si prende l’Open d’Italia | Laporta settimo

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 14 ottobre 2019) L'Open d'Italia parla austriaco: e' Berndil campione della 76/a edizione del 5/o torneo 2019 delle Rolex Series European Tour di golf, che si e' chiuso nell'Olgiata Golf Club a Roma con due italiani nella Top 10: Francescoe premiato come miglior azzurro, e Andrea Pavan (10/o), beniamino del pubblico, ma costretto a rinviare almeno al prossimo anno il sogno vittoria in casa. Perche' l'Open d'Italia 2020 (8-11 ottobre), l'idea lanciata durante la cerimonia di premiazione da Franco Chimenti, presidente della Federgolf, potrebbe giocarsi ancora una volta nella struttura dell'Olgiata. "Una vittoria incredibile, sono alcielo e non vedo l'ora che sia il prossimo anno per provare a bissare il titolo". Questa la gioia di, player di Vienna che ha festeggiato nel migliore dei modi il 34/o compleanno, primo austriaco nella storia a vincere l'Open ...