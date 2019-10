U&D | Martina probabile tronista e Daniele Dal Moro commenta | ' Attenti al lupo'

Gossip U& ;D - Martina Nasoni possibile tronista : A Uomini e donne è tempo di cambiamenti e novità tanto che nel corso delle prossime settimane dovrebbe arrivare in trasmissione la nuova tronista che prenderà il posto di Sara Tozzi. Chi ha seguito le ultime puntate del dating show condotto da Maria De Filippi sa bene che la giovane tronista ha scelto di abbandonare definitivamente il trono, perché non si sentiva pronta ad affrontare questa esperienza. E al suo posto, stando alle indiscrezioni ...

U&D : Martina Nasoni potrebbe essere la nuova tronista : L'addio di Sara Tozzi al Trono Classico di Uomini e Donne potrebbe aprire nuovi scenari per il programma pomeridiano di Canale 5. Nel suo ultimo numero in edicola, infatti, Spy ha ipotizzato un approdo in trasmissione di Martina Nasoni. Sara ha abbandonato il trono perché ancora innamorata dell'ex fidanzato. Dopo essere scoppiata in lacrime durante la sua ultima partecipazione al dating-show, ha rivelato di non sentirsi pronta a dare il via a ...