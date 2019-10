Mara Venier | battibecco social con Emanuele Filiberto | “Mio inviato? L’ha sognato”

Fonte : tvzap.kataweb

(Di sabato 12 ottobre 2019)tra la signora della domenica di Rai UNo,, in questo momento tra i concorrenti di “Amici Celebrities”. Secondo l’indiscrezione pubblicata dalla rivista Chi il “principe”di Savoia avrebbe rifiutato la proposta lavorativa comeper “Domenica In”, preferendo il talent di Canale 5.ha risposto con una storia di Instagram nella quale specifica: “Mai chiesto addi fare l’a Domenica In! Il ragazzosognato!”. Non è tardata, sempre via, la risposta di: “Cara, mi spiace tu possa scrivere cose così. ‘Il ragazzo’ non ha mai parlato alla stampa di questo perché non ne è a conoscenza. Mi conosci da tempo e sai che sono una persona educata. Non ho certamente bisogno di farmi pubblicità in questo modo. Prima di rispondere, è sempre ...

WittyTV : Sbaglio o ci sono in studio Mara Venier e Simona Ventura? Ah no… ?? #AmiciCelebrities - zazoomblog : Domenica In Mara Venier umilia Filiberto di Savoia: Non gli ho offerto mai nulla sogna - #Domenica #Venier #umilia… - LaMammaN1 : Mara Venier umilia Emanuele Filiberto: 'Non gli ho offerto nulla,sogna'.... -