Sciopero Alitalia, fermi oltre 200 voli : Verifica bigliettoE' nato Max Valentine! Natalie Imbruglia mamma a 44 anniPuò tornare a casa! Sinisa Mihajlovic, la buona notizia dall’Ospedale ...Cicciona grassa! Tina Cipollari bullizzata da Gemma Galgani a Uomini ...Ecuador, Il presidente ordina il coprifuoco dopo gli scontriBella Thorne mezza nuda a letto con la nuova ragazza… e Benji approvaE poi si tr…a! Barbara D’Urso a Massimo Lopez : Non faccio sesso da ...Indovina chi è tornato…! Chiara Ferragni super sexy su Instagram con ...Uomini e Donne, Ida e Riccardo ci riprovano: le foto che li ...Giuseppe Falcao... il figlio di Roberto : non l'ho più cercato, se lo ...

Traffico Roma del 09-10-2019 ore 08 | 00

Traffico Roma del 09-10-2019 ore 08 | 00 UN INCIDENTE IMPEGNA LA CARREGGIATA DELLA PONTINA IN ENTRATA A Roma CON FILE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI ...

zazoom
Commenta
Traffico Roma del 09-10-2019 ore 08:00 (Di mercoledì 9 ottobre 2019) UN INCIDENTE IMPEGNA LA CARREGGIATA DELLA PONTINA IN ENTRATA A Roma CON FILE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI MONTE D’ORO AL RACCORDO. PER Traffico RALLENTAMENTI SU VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE MOLTO TRAFFICATO CON FILE IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL RACCORDO E CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA DI PIETRALATA A TRATTI FINO A CORSO DI FRANCIA VERSO LO STADIO ,ANCORA DALLATIBURTNA FINO A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI. INCOLONNAMENTI POI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA CASILINA ALL’APPIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DA CASAL DEL MARMO ALL’AURELIA E PIU AVANTI DALLA MAGLIANA ALLA VIA DEL MARE. IN TEMA DI TRASPORTI E’ IN PROGRAMMA OGGI MERCOLEDI 9 OTTOBRE UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE DEL TRASPORTO DEL COMPARTO AEREO CHE RIGUARDA ALITALIA E BLUE ...
Fonte : romadailynews

twitterromadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 09-10-2019 ore 08:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRoma : #Roma #traffico -Raccordo Anulare code tra Pisana e Via del Mare > esterna #luceverde #Lazio - LuceverdeRadio : ??#treni - Linea AV Roma - Firenze traffico è rallentato per un guasto ai sistemi di gestione della linea tra le loc… -

Altre notizie : Traffico Roma del ...
  • Traffico Roma del 09-10-2019 ore 07 : 30

    Traffico Roma del 09-10-2019 ore 07 : 30 : UN INCIDENTE IMPEGNA LA CARREGGIATA DELLA PONTINA IN ENTRATA A Roma CON FILE A PARTIRE DA CASTEL RomaNO FINO AL RACCORDO. MOLTO TRAFFICATO CON FILE IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL RACCORDO INCOLONNAMENTI ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA CASILINA ALL’APPIA IN TEMA DI TRASPORTI E’ IN PROGRAMMA OGGI MERCOLEDI 9 OTTOBRE UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE DEL TRASPORTO DEL COMPARTO ...

  • Traffico Roma del 08-10-2019 ore 20 : 00

    Traffico Roma del 08-10-2019 ore 20 : 00 : SULL’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO PER INCIDENTE CODE DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA ISACCO NEWTON VERSO FIUMICINO  CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCCAMMINO E VIA DI MALAFEDE   E SEMPRE PER INCIDENTE FILE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO Roma CENTRO, IN USCITA DA Roma  RALLENTAMENTI PER Traffico TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA  CODE  SULLA ...

  • Traffico Roma del 08-10-2019 ore 19 : 30

    Traffico Roma del 08-10-2019 ore 19 : 30 : ANCORA INTENSO IL Traffico SULLE STADE DELLA CAPITALE E NON MANCANO PURTROPPO GLI INCIDENTI. PRORIO PER INCIDENTE CODE SULLA VIA SALARIA E ALTEZZA VIA DI PONTE SALARIO ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENRI SU VIA NOMENTANA NEI PRESSI DI VIA DEI PREATI FISCALI E SEMPRE PER INCIDENTE FILE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST , RALLERNTAMENTI A TRATTI IN USCITA DA Roma DA PORTONACCIO A TOR CERVARA LUNGHE CODE SULLA ...

  • Traffico Roma del 08-10-2019 ore 19 : 00

    Traffico Roma del 08-10-2019 ore 19 : 00 : DIFFIOLTA’ DI TRANSITO PER INCIDENTI   SULLA SALARIA ALTEZZA VIA DI PONTE SALARIO E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE  INCIDENTE  CON CODE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL  RACCORDO ANULARE TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA , IN INTERNA RALLENTAMENTI DOVUTI PERO’ AL Traffico INTENSO TRA F LAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E CASILINA   SULLA TANGENZIALE EST CODE PER Traffico INTENSO VERSO LO STADIO TRA ...

  • Traffico Roma del 08-10-2019 ore 18 : 30

    Traffico Roma del 08-10-2019 ore 18 : 30 : DIFFIOLTA’ DI TRANSITO PER INCIDENTI   SULLA SALARIA ALTEZZA VIA DI PONTE SALARIO E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE  INCIDENTE  CON CODE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL  RACCORDO ANULARE TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA , IN INTERNA RALLENTAMENTI DOVUTI PERO’ AL Traffico INTENSO TRA F LAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E CASILINA   SULLA TANGENZIALE EST CODE PER Traffico INTENSO VERSO LO STADIO TRA ...

  • Traffico Roma del 08-10-2019 ore 18 : 00

    Traffico Roma del 08-10-2019 ore 18 : 00 : SULLA TANGENZIALE EST PER INCIDENTE SI E’ FORMATA UNA LUNGA CODA   VERSO LO STADIO TRA LO SVINCOLO A24 E VIA SALARIA, E’ INVECE IL Traffico INTENSO A PROVOCARE CODE DIREZIONE  SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E TRA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24 DIFFIOLTA’ DI TRANSITO PER INCIDENTI   ANCHE SULLA SALARIA ALTEZZA VIA DI PONTE SALARIO E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE  INCIDENTE  ANCHE LUNGO LA ...

  • Traffico Roma del 08-10-2019 ore 17 : 30

    Traffico Roma del 08-10-2019 ore 17 : 30 : POCO E’ CAMBIATO RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO  SULLA TANGENZIALE EST PER INCIDENTE SI E’ FORMATA UNA LUNGA CODA   VERSO LO STADIO TRA LO SVINCOLO A24 E VIA SALARIA, E’ INVECE IL Traffico INTENSO A PROVOCARE CODE DIREZIONE  SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E TRA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24 INCIDENTI CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA VIA ERMANNO WOL FERRARI VERSO IL CENTRO E POI SULLA ...

  • Traffico Roma del 08-10-2019 ore 17 : 00

    Traffico Roma del 08-10-2019 ore 17 : 00 : LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST,  VERSO LO STADIO TRA LO SVINCOLO A24 E VIA SALARIA  E’ INVECE IL Traffico INTENSO A PROVOCARE CODE DIREZIONE  SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E TRA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24 INCIDENTI CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA VIA ERMANNO WOL FERRARI VERSO IL CENTRO E POI SULLA CASILINA NEI PRESSSI DEL RACCORDO ANULARE DIREIZONE FUORI Roma  SUL RACCORDO ...

  • Traffico Roma del 08-10-2019 ore 16 : 30

    Traffico Roma del 08-10-2019 ore 16 : 30 : INCIDENTE CON RALLENTAMENTI E CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24  DA VIA FILIPPO FIORENTINI A VIA DI TOR CERVARA VERO IL RACCORDO ANULARE  SULLA TANGENZIALE EST,  Traffico INTENSO E RALLENTATO DIREZIONE STADIO  OLIMPICO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LA SALARIA E TRA LO SVINCOLO  A24 FINO A VIA TIBURTINA.  SI PROCEDE A RILENTO ANCHE  SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI DA VIA DI SAN CLETO PAPA  ALLA GALLERIA GIOVANNI XXII NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA ...

  • Traffico Roma del 08-10-2019 ore 15 : 30

    Traffico Roma del 08-10-2019 ore 15 : 30 : INCIDENTE CON RALLENTAMENTI E CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24  DA VIA FILIPPO FIORENTINI A VIA DI TOR CERVARA VERO IL RACCORDO ANULARE  SULLA TANGENZIALE EST,  Traffico INTENSO E RALLENTATO DIREZIONE STADIO  OLIMPICO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LA SALARIA E TRA LO SVINCOLO  A24 FINO A VIA TIBURTINA.  SI PROCEDE A RILENTO ANCHE  SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI DA VIA DI SAN CLETO PAPA  ALLA GALLERIA GIOVANNI XXII NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA ...

  • Traffico Roma del 08-10-2019 ore 14 : 30

    Traffico Roma del 08-10-2019 ore 14 : 30 : SULLA TANGENZIALE EST Traffico INTENSO E RALLENTATO VERSO LO STADIO OLIMPICO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LA SALARIA E TRA LO SVINCOLO  A24 FINO A VIA TIBURTINA  Traffico RALLENTATO  ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII VERSO LA SALARIA   SI PROCEDE A RILENTO ANCHE  SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI DA VIA DI SAN CLETO PAPA ALLA GALLERIA GIOVANNI XXII NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO A VIA ...

  • Traffico Roma del 08-10-2019 ore 13 : 30

    Traffico Roma del 08-10-2019 ore 13 : 30 : SULLA TANGENZIALE EST Traffico INTENSO E RALLENTATO VERSO LO STADIO OLIMPICO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LA SALARIA E TRA LO SVINCOLO  A24 FINO A VIA TIBURTINA  Traffico RALLENTATO  ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII VERSO LA SALARIA   SI PROCEDE A RILENTO ANCHE  SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI DA VIA DI SAN CLETO PAPA ALLA GALLERIA GIOVANNI XXII NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO A VIA ...

  • Traffico autostrade e viabilità oggi/ Incidente a Fiano Romano - code al Brennero

    Traffico autostrade e viabilità oggi/ Incidente a Fiano Romano - code al Brennero : Traffico autostrade e viabilità oggi, 8 ottobre 2019: coda di 6 km per lavori verso il Brennero. Nella notte morto un 24enne per Incidente

  • Traffico Roma del 08-10-2019 ore 12 : 30

    Traffico Roma del 08-10-2019 ore 12 : 30 : BREVI RALLENTAMENTI   SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA  LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E VIALE TOR DI QUINTO DIREZIONE CENTRO. SULLA TANGENZIALE EST Traffico CONGESTIONATO DALLO SVINCOLO DELLA A24 FINO A VIA TIBURTINA  DIREZIONE FORO ITALICO.SUL LUNGOTEVERE SI RALLENTA DA PONTE PALATINO FINO A PONTE VITTORIO EMANUELE II DIREZIONE PONTE FLAMINIO.. RALLENTAMENTI SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI  VIA DELLA MAGLIANA. PRUDENZA PER UN ...

  • Traffico Roma del 08-10-2019 ore 11 : 30

    Traffico Roma del 08-10-2019 ore 11 : 30 : BREVI RALLENTAMENTI   SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA  LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E VIALE TOR DI QUINTO DIREZIONE CENTRO. SULLA TANGENZIALE EST Traffico CONGESTIONATO DALLO SVINCOLO DELLA A24 FINO A VIA TIBURTINA  DIREZIONE FORO ITALICO.SUL LUNGOTEVERE SI RALLENTA DA PONTE PALATINO FINO A PONTE VITTORIO EMANUELE II DIREZIONE PONTE FLAMINIO.. RALLENTAMENTI SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI  VIA DELLA MAGLIANA. PRUDENZA PER UN ...

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
zazoom
Zazoom Social News -
Cerca Tag : Traffico Roma Traffico Roma 2019
Clicca qui e commenta questo post!