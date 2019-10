Intervista a Claudia Campolongo | ' L' Esorcista | uno spettacolo di prosa inconsueto e

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Sarà una grande sfida quella cheaffronterà con il debutto delloteatrale L'(diretto da Alberto Ferrari e sceneggiato da John Pielmier), in cui interpreterà il ruolo dell'iconica Regan MacNeil, la ragazza di 12 anni posseduta dal demone Pazuz, protagonista del romanzo omonimo di William Peter Blatty e reso celebre dalla pellicola diretta da William Friedkin nel 1973. Il racconto iconico che ha cambiato per sempre l'immaginario collettivo dietro legato al genere horror, sbarca a teatro: la prima nazionale è prevista per il 18 ottobre al Teatro Nuovo di Milano (in cui sono previste altre 15 date), per poi proseguire al Teatro Olimpico di Roma (dal 12 al 17 novembre) e al Teatro Alfieri di Torino (unica data il 25 novembre). Loracconta la storia della giovane Regan e di alcuni strani "sintomi" che la tormentano. Per questo motivo la madre ...

