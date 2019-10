Fonte : today

(Di lunedì 7 ottobre 2019) I giudici del Tribunale di Firenze hanno condannato Tizianoe Laura Bovoli a un anno e nove mesi di reclusione. I...

GoalItalia : Sarri racconta il boom di Pjanic: 'Il suo piede è dovuto alla mamma, non all'allenatore. Probabilmente anche al bab… - novasocialnews : Babbo e mamma Renzi sono stati condannati nel processo per un giro di fatture false #novasocialnews #nonstopnews… - MSator : RT @Gianmar26145917: 'Il mi babbo e la mi mamma' condannati a 1 anno e 9 mesi per fatture false...Anche qui sempre e comunque 'ha stato #Sa… -