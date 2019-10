Renzo Piano architetto green? A Montecarlo non sembra sia proprio così

Viadotto Polcevera - Renzo Piano : un “Ponte con la ‘P’ maiuscola - pronto in 1 anno” : “Il nome non lo sceglierò, io ma se vuole le posso dire come lo chiamo e come lo scrivo. Semplicemente il Ponte, ma con la “P” maiuscola. Perché questo non è un ponte qualsiasi, e non lo sarà mai. Questo è il Ponte. Se vuole, il Ponte di Genova“: lo ha dichiarato Renzo Piano, che ha disegnato il Viadotto che sorgerà al posto del Ponte Morandi, crollato il 14 agosto 2018. Il Ponte, spiega l’architetto a Repubblica, ...

Ponte Genova - Renzo Piano : "L'orgoglio di fare una cosa grande vince su tutto" : "Un cantiere è sempre un lavoro collettivo fantastico dove si celebra l'orgoglio di costruire. L'orgoglio di fare insieme una cosa grande vince su tutto, anche sulla paura e sulle divisioni ". Lo sottolinea Renzo Piano che ha realizzato il progetto del nuovo Ponte sul fiume Polcevera. (Lapresse) Redazione ?

Genova - sollevata la prima campata del nuovo viadotto. Renzo Piano agli operai : “Lavorate sempre in sicurezza” : Questa mattina alle ore 10.10 la prima campata del nuovo viadotto, lunga 50 metri e pesante 500 tonnellate, è stata sollevata a circa 50 metri e posata sulle pile 5 e 6. È il primo tratto del nuovo ponte realizzato dalla società “PerGenova”, al quale seguirà l’innalzamento delle altre 18 che comporranno il nuovo viadotto autostradale “che sarà pronto entro fine aprile”, ribadisce il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci alla ...

Nuovo Viadotto Polcevera a Genova - Renzo Piano : “Qui c’è stata una grande tragedia che non si può dimenticare” : “E’ un riscatto e può suonare un po’ consolatorio. Ma non è così perché qui c’è stata una grande tragedia che non si può dimenticare,” lo ha dichiarato l’architetto Renzo Piano presso il cantiere del Nuovo Viadotto sul torrente Polcevera, dove oggi si tiene il “varo” del primo impalcato. “E’ proprio come l’avevamo pensato. Oggi lo variamo, i vari si fanno solo per navi e ...

Buon compleanno Piero Porrà - Renzo Piano - Mariano Apicella… : Buon compleanno Piero Porrà, Renzo Piano, Mariano Apicella… …Girolamo Sirchia, Pier Luigi Pizzaballa, Pietro Tidei, Nicola Latorre, Francesco Antonioli, Stefano Quaranta, Licia Ronzulli, Laura Castelli, Miriam Dalmazio, Francesco della Rocca, Marco Marzocca, Eleonora Anna Giorgi, Frank Matano, Nicola Belardo, LoRenzo Casetti, Caterina Ravaglia… Oggi 14 settembre compiono gli anni: Piero Porrà, ambientalista; Enzo Fabbri, ex calciatore; Attilio ...

Greta e Renzo Piano per lavare di verde l’ecomostro di Montecarlo : Coincidenze del nuovo perverso intreccio tra ecologismo e sistema dei mass-media: la partenza di Greta per gli Stati Uniti sulla barca a vela di Pierre Casiraghi “con solo il secchio come toilette” e il nuovo ponte “sobrio e intelligente” progettato da Renzo Piano per Genova, hanno tenuto banco contemporaneamente, con paginate a tema e robusti richiami in prima. Negli stessi giorni, invece, ha fatto appena capolino a ...

Ponte Morandi - Renzo Piano : “Bisogna fare presto - ma senza farsi prendere dalla fretta” : “Bisogna fare presto, ma come mi diceva sempre mio padre che era un piccolo costruttore, ci vuole il tempo giusto, il numero giusto di ore. Guai a farsi prendere dalla fretta. Genova vuole ribellarsi a ciò che è accaduto, ma nel modo migliore possibile“, dichiara l’architetto Renzo Piano in un’intervista a “La Repubblica” riferendosi al progetto del nuovo Ponte. “Siamo stati attenti a non cercare ...

Per l’anniversario del Morandi Renzo Piano dirige il Secolo XIX : Milano/Stresa. In occasione dell’anniversario del crollo del Ponte Morandi sul Polcevera, oggi, 14 agosto, il Secolo XIX viene “guest edited” da Renzo Piano, architetto di fama mondiale (respingiamo la definizione di archistar perché assomiglia ad apericena e a tutte quelle crasi stupide che vanno p

Ponte Morandi - Renzo Piano direttore per un giorno del Secolo XIX : Ponte Morandi, Renzo Piano direttore per un giorno del Secolo XIX "E’ una richiesta che gli abbiamo fatto per tante ragioni, la principale perché è l’uomo che sta disegnando quale sarà il futuro di Genova", ha spiegato il direttore della testata Luca Ubaldeschi Parole chiave: ...

Ponte Morandi - Renzo Piano : “Rappresentava in maniera egregia un sogno - uno slancio” : “E’ probabile” che chi doveva curare il Ponte Morandi, non lo abbia fatto: lo ha dichiarato l’architetto Renzo Piano durante lo Speciale del Tg1 sul crollo del viadotto, a pochi giorni dal primo anniversario dalla tragedia. “Un Ponte non può crollare, fa un mestiere così nobile e importante, non so perché sia crollato, lo deciderà chi fa l’inchiesta. Certamente era un Ponte che rappresentava in maniera egregia ...