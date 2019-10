Governo | da M5S ultimatum al PD su blocco Iva | Franceschini | ' Basta polemiche inutili'

Rimodulazioni IVA<br> M5S : "Nessun aumento o cade il Governo" : Anche se il Premier Giuseppe Conte due giorni fa ha annunciato che sono stati trovati i soldi per evitare l'aumento dell'IVA, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, in quella stessa conferenza stampa tenuta accanto al Presidente del Consiglio dei Ministri, ha parlato di "Rimodulazioni dell'IVA" e questo termine, un po' come avviene con i contratti con le compagnie telefoniche, fa temere che, da qualche parte, qualche aumento ci sarà.I ...

M5S : Iva non deve aumentare - altrimenti cadrà Governo : Roma – “Ancora oggi sui giornali sentiamo parlare di ‘rimodulazione’ dell’Iva. Lo ribadiamo per l’ennesima volta: no a giochini e giri di parole, l’Iva non deve aumentare. Questo governo nasce su due principi fondanti: il blocco dell’iva e il taglio dei parlamentari. Se uno dei due viene meno, allora si perde il senso di questo governo”. Così fonti M5s. L'articolo M5S: Iva non deve aumentare, altrimenti cadrà governo proviene da RomaDailyNews.

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - nuove regole Governo M5S-Pd : Pensioni ultime notizie: Quota 100, nuove regole governo M5S-Pd Nella Manovra 2020 ci sarà spazio anche per alcune misure previdenziali. Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano proprio le novità previste dal governo M5S-Pd su Quota 100, i ritocchi che si hanno in mente di fare e gli interventi correttivi o normativi che si vogliono introdurre. Nella Legge di Bilancio spazio alla lotta contro l’evasione fiscale e agli strumenti di ...

Governo - sulla manovra prime tensioni Pd-M5s. Vertice notturno sull’Iva da Conte. A sorpresa asse (involontario) Di Maio-Renzi : La prima ragione sociale della nascita del Governo M5s-Pd era bloccare l’aumento dell’Iva. Ora proprio sull’imposta indiretta si consuma il primo vero momento di tensione nella nuova maggioranza. A differenza del Governo Conte 1 non sono solo due squadre a fronteggiarsi, ma quattro partiti – l’ultimo appena nato grazie a Matteo Renzi – e così il presidente del Consiglio si è trovato costretto a convocare un ...

Governo già in tilt : manovra e ius culturae - tensione Pd-M5s : Il ministro dell'Economia, Gualtieri, ha messo le mani avanti: "Il Governo - ha spiegato - non ha ancora presentato nessun piano sull'Iva. L'orizzonte non e' la nota di aggiornamento al Def, ma la manovra". Parole che volevano essere distensive alla vigilia del Cdm che si terra' nel pomeriggio. Ma le pressioni affinche' l'esecutivo non dia alcun segnale di aumento delle tasse e dica no ad pure ad ipotesi di rimodulazioni selettive dell'Iva sono ...

Governo - sondaggio Pagnoncelli : M5s crolla - male Lega e Pd. Boom di Renzi al 4 - 8% - Fi al 7% e Fdi al 9% : Governo, ecco i risultati del sondaggio elettorale realizzato dall?Istituto di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera: ?Lega in flessione, che cala di 5 punti da luglio e...

Silvio Berlusconi : "M5s fa scioperare i figli - non li manda a scuola. I fascisti? Li ho portati io al Governo" : “Il M5S è il partito dello sciopero. Ieri hanno fatto scioperare i loro figli anche in un giorno di scuola. Ma tanto non sappiamo nemmeno se i loro figli ci vanno a scuola, mentre quelli del Pd li mandano all’università delle Frattocchie”. Silvio Berlusconi attacca così i due partner del governo. Il riferimento è alle manifestazioni per il clima che si sono svolte il 27 settembre in tante piazze ...

Sondaggi - Pd-M5s : col Governo è gara in retro. Ma a sorpresa la stima per il Governo aumenta. Fratelli d’Italia vola al 9 (rubando alla Lega) : Il giudizio positivo nei confronti del governo Conte 2 è ancora minoranza ma in crescita settimana dopo settimana. Ma il nuovo esecutivo non fa bene ai partiti che hanno composto la maggioranza giallorossa. Sia il Pd che il M5s in un mese hanno perso infatti poco meno di 3 punti. I motivi sono diversi e dall’altra parte non è che la Lega abbia chissà quali scossoni visto che nello stesso periodo comunque registra un calo non da poco, di un ...

SONDAGGI POLITICI/ Governo M5s-Pd : il 48% degli elettori pessimista - il 39 favorevole : SONDAGGI POLITICI. Il 48% degli elettori si dice pessimista nei confronti del nuovo Governo Movimento 5 Stelle-Pd, mentre il 39 è favorevole

Il politologo Giovanni Orsina : "Pd-M5s - l'azzardo in Umbria può far cadere il Governo" : "L'Umbria sarà il primo test per l'alleanza di Governo Pd -5 Stelle e mi pare che il voto sia percepito così da tutte le parti in causa". Parola del politologo Giovanni Orsina, che vede l'alleanza in Umbria come un azzardo: "Il problema - spiega sulle colonne del Tempo - è che i 5 Stelle alle Region

Sondaggi Youtrend : Lega allunga su Pd e M5S - recupera la 'coalizione' di Governo : La formazione del nuovo governo "giallorosso" che si pone l'obiettivo di guidare il Paese nel breve medio-lungo termine, pare aver scongiurato l'ipotesi di nuove tornate elettorali sul piano nazionale, ma la diffusione dei Sondaggi politici resta un termometro utile per capire l'umore del paese. Nel corso della trasmissione Omnibus di La7 sono state presentate le ultime rilevazioni di Youtrend datate 26 settembre in cui è emerso che la Lega, ...

Governo - sondaggio Ixe : Lega sotto il 30% per la prima volta. M5S cresce - il Pd tiene : I dati sulle intenzioni di voto emersi da un sondaggio Ixe realizzato per #CartaBianca mostrano che per la prima volta la Lega scende sotto la sogliapsicologica del 30%. Il partito guidato...

Governo M5S-PD : cuneo fiscale - l’esecutivo accelera il taglio : Governo M5S-PD: cuneo fiscale, l’esecutivo accelera il taglio È tempo di proposte per l’esecutivo giallorosso, che cerca di arrivare alla legge di bilancio con qualche risultato concreto. Di recente, il premier Giuseppe Conte ha parlato dell’importanza della lotta all’evasione fiscale, esprimendosi in termini molto decisi e definendola come una delle maggiori iniquità del sistema. Sempre rimanendo in tema di fisco e tasse, ...