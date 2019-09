Manifesto per un governo vivo

Presentato oggi a Milano l’evento ‘nnumari - obiettivo : la nascita del Manifesto per la sostenibilità del Mediterraneo : Presentato oggi a Milano l’evento ‘nnumari, progetto nato da un’idea dello chef bistellato Pino Cuttaia. Dal 2 al 4 ottobre professionisti di vari settori si riuniscono a Licata per riflettere insieme ed elaborare un manifesto condivisibile che valorizzi la cultura e la sostenibilità della filiera del Mediterraneo. Un progetto che nasce dalla visione del Mediterraneo come patrimonio di tutti coloro che in territori simili compiono gesti uguali, ...

CorSport : Napoli-Liverpool è un Manifesto per il calcio : Il Corriere dello Sport elogia la vittoria del Napoli sul Liverpool. Uno show che esalta il San Paolo in delirio. Un blitz costruito lucidamente da Ancelotti che ha come esecutori materiali Mertens e Llorente. “Napoli-Liverpool è un manifesto per il calcio, uno spettacolo che ipnotizza tecnicamente, tatticamente e agonisticamente e che induce a non distrarsi per gustarsi ogni frammento d’una partita in cui ogni dettaglio sa di ...

Ventimiglia - Manifesto funebre contro il sindaco già minacciato per la fontanella dei migranti : Fabrizio Tenerelli Il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, è già stato ingiuriato e minacciato per aver smurato una fontanella dei giardini pubblici utilizzata anche dai migranti. Adesso il manifesto funebre con le felicitazioni per la sua morte Prima gli insulti, poi le minacce e infine un manifesto funebre affisso in città, recanti le felicitazioni per la sua morte. Se di scherzo si tratta, sicuramente è di cattivo gusto, ...