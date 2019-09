Il 29 settembre a Bologna le conserve sovraniste con Salvini al Villaggio Coldiretti

A Bologna dal 26 settembre una mostra fotografica sulla storia dei Pink Floyd : Importante appuntamento per tutti i fan dei Pink Floyd: dal prossimo 26 settembre fino al 30 novembre Bologna ospiterà una mostra fotografica sulla storica band britannica. Attraverso le foto si vuole ripercorrere la carriera del gruppo, grazie alla foto di Storm Thorgerson, ma non solo. La mostra Verrà inaugurata domani 26 settembre alle ore 18 la mostra "Pink Floyd: il lato oscuro": l'appuntamento per tutti gli appassionati è a Bologna, presso ...

A Bologna verrà proiettato il 25 settembre il film La freccia del tempo : Arriverà ufficilamente nelle sale cimenatografiche il 26 settembre ma, il giorno prima a Bologna ci sarà un'anteprima del nuovo film di Carlo Sarti dal titolo "La freccia del tempo" con Lino Guanciale, Leonardo Pazzagli e Francesca Luce Cardinale. Il film La storia di Carlo Sarti racconta le vicende di Raffaele un giovane studente innamorato di Alice e della fisica. Per mantenersi agli studi lavora in due posti all'insaputa però dei rispettivi ...

Serie A calcio - risultati e classifica di oggi (15 settembre) : Lazio fermata dalla SPAL - vince l’Atalanta. Fuochi d’artificio tra Brescia e Bologna : Domenica densa di partite nella terza giornata della Serie A di calcio 2019/2020, dove un’Atalanta già in formato Champions è riuscita ad avere la meglio sul Genoa, un maniera rocambolesca, passando in vantaggio grazie ad un rigore di Luis Muriel, e facendosi pareggiare nel recupero da Mimmo Criscito, anche lui dal dischetto. Solamente nel quinto minuto dopo il novantesimo la rete decisiva di Duvan Zapata. Sfida incredibile invece tra ...

Bologna - dal 19 al 22 settembre torna InsolvenzFest. Al centro dei dialoghi l’effetto del tempo sui debiti : Si intitola Il tempo dei debiti l’ottava edizione di InsolvenzFest, il festival organizzato dall‘Osservatorio sulle Crisi d’Impresa per riflettere su debiti, crisi e diritti con il contributo di giuristi, filosofi, economisti, giornalisti e artisti. Quest’anno i “dialoghi pubblici” nati nel 2012 per iniziativa dell’Oci, associazione di magistrati che si occupano della materia, si terranno dal 19 al 22 ...

Concorsi Pubblici per infermieri a Bologna e Albenga : tutti i bandi con scadenza settembre : Oggi concentreremo la nostra attenzione sui bandi di Concorsi Pubblici, attualmente attivi per la posizione di infermieri. Dopo avervi elencato i requisiti per accedere ai bandi per psicologi e Polizia Municipale, andiamo a vedere insieme tutte le informazioni per poter partecipare a queste nuove opportunità lavorative. Bando per infermieri: come inviare la propria candidatura Il primo concorso pubblico per infermieri è stato indetto ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Bologna : donna carbonizzata nel fienile - 4 settembre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Nel bolognese è stata trovata una donna carbonizzata in un fienile: aperta indagine, 4 settembre 2019,

Brescia - dal 15 settembre si torna al Rigamonti : via libera per la gara contro il Bologna : Il 15 settembre il Brescia Calcio potrà giocare la sua prima partita in casa nel nuovo “Mario Rigamonti” rimesso a nuovo per la serie A. “Lunedì la commissione si riunirà per analizzare i lavori allo stadio e sarà data l’agibilità”, ha detto il prefetto di Brescia, Attilio Visconti, al termine di un vertice con il questore, la comandante dei vigili fuoco e il presidente del Brescia Calcio Massimo Cellino. Il ...