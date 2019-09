M5S | il potere delle poltroneCercano di far fuori Di Battista

Giorgia Meloni sul nuovo governo : "M5S lascia tutto il vero potere nelle mani del Pd - orrenda spartizione" : "Il M5S si accontenta di placare la sua fame di poltrone aumentando i ministeri e mantenendo il dicastero del Lavoro per poter fare propaganda con provvedimenti inutili come il reddito di cittadinanza, ma lascia tutto il vero potere nelle mani del Pd". Giorgia Meloni taglia corto sul nuovo governo M

Flavio Briatore contro l'intesa M5SPd : Venderebbero mamma e papà per il potere : In un post pubblicato su Instagram, l'imprenditore si è scagliato contro il governo Conte bis che sta per nascere. Lo scorso martedì è partito il secondo giro di consultazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E nella giornata di mercoledì le due forze politiche rappresentate da M5S e Pd hanno comunicato al Colle di aver trovato tra loro l'intesa, per la nascita di un nuovo esecutivo. Ad avere le idee chiare sul ...

Governo M5S-Pd - Briatore contro i dem : 'Per il potere venderebbero anche mamma e papà' : Flavio Briatore nelle ultime settimane ha annunciato un suo prossimo impegno in politica: si tratterà di una discesa in campo non totalmente convenzionale, considerato che si è posto l'obiettivo di formare un movimento che riesca a far coagulare quante più possibile persone che abbiano dimostrato di saper realizzare qualcosa e il cui contributo potrebbe essere prezioso per l'Italia. Nel frattempo, però, attraverso il suo profilo Instagram non ha ...

Crisi - Paragone alla Berghem Fest della Lega : “Al M5S consiglio massima prudenza - perché nel Pd sono professionisti del potere” : “Al Movimento 5 stelle consiglio massima prudenza perché di là (nel Pd) sono professionisti del potere”. Dal palco della Berghem Fest di Alzano Lombardo, il senatore del M5s Gianluigi Paragone punta il disto contro le trattative che si stanno svolgendo tra il Pd e i pentastellati. “È un’alleanza complicata perché il Pd rappresenta l’establishment. Non riuscirei a spiegarla, non è ammissibile”. Ma quando gli si chiede se voterebbe la fiducia a un ...

"Tutti ci cercano. Il M5S ha un potere contrattuale immenso" - ha detto Di Battista : "Ho visto nuove aperture della Lega al Movimento e mi sembra una buona cosa. Soprattutto perché non mi dispiacerebbe un presidente del Consiglio del Movimento 5 stelle". Alessandro Di Battista pubblica su Facebook il proprio 'punto nave' proprio mentre parte il tavolo di confronto tra i capigruppo M5s e Pd. Del resto, osserva l'ex deputato M5s, "ho visto inoltre porte spalancate da parte del Pd. Zingaretti fa la parte di chi pone veti e ...