Di Maio con Conte | Nessun attrito sulle tasse | siamo d' accordo nel ridurle

Omnibus - Ernesto Galli Della Loggia : "Da Giuseppe Conte a Luigi Di Maio - un'orgia di trasformismo" : "un'orgia di trasformismo da tutte le parti a cominciare da Giuseppe Conte e Luigi Di Maio". Ernesto Galli Della Loggia, ospite a Omnibus su La7 commenta così gli ultimi tre mesi Della politica italiana: "Il punto è come si cambia idea, quando si cambia. Tempi e modi. E' bizzarro un mondo in cui ogn

Di Maio : “Io e Conte d’accordo su riduzione delle tasse”. Il premier : “Italia vuole la leadership nel mondo su Green new Deal” : “Ci vedete in attrito? Non credo“. Luigi Di Maio smentisce tensioni con Giuseppe Conte legate all’ipotesi – mai confermate – di nuove tasse. Nelle ultime ore, infatti, alcuni quotidiani hanno parlato di una spaccatura tra il ministro degli Esteri e il presidente del consiglio. Per smentire questo tipo di ricostruzioni, Di Maio ha raggiunto Conte nel suo albergo a New York alla vigilia dell’assemblea generale ...

Conte-Di Maio - tregua sulla tassa delle merendine : «Siamo per pane e salame» : NEW YORK - «Ci vedete in attrito? Non credo»: il ministro degli Esteri Luigi di Maio raggiunge il premier Giuseppe Conte nel suo albergo a New York alla vigilia dell'assemblea...

Di Maio al M5S : «Basta proposte a vanvera - devo difendere i conti in Ue» : Il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti chiede di tassare merendine, bibite gassate e voli aerei per finanziare scuola e università. Il collega all'Ambiente Sergio Costa...

Luigi Di Maio e Beppe Grillo terrorizzati : non perdono solo consensi. Brutto presagio dopo l'inciucio : Con il nuovo governo Conte il Movimento 5 Stelle deve fare i conti con la fuga dei follower. In un'era in cui il digitale è tutto i grillini sono in allarme, soprattutto se devono fronteggiare un "genio dei social" come Matteo Salvini. Fino a settembre i loro account avevano continuato, costantement

Umbria - il candidato di PD e M5S è Vincenzo Bianconi. La soddisfazione di Di Maio e Zingaretti : Il MoVimento 5 Stelle e il PD hanno trovato l'accordo sul candidato alle elezioni regionali in Umbria. A presentarlo è Luigi Di Maio con un lungo post su Facebook in cui spiega:"Il candidato civico che il MoVimento 5 Stelle sosterrà alle elezioni regionali in Umbria sarà Vincenzo Bianconi, 47 anni, presidente umbro di Federalberghi e soprattutto imprenditore nel settore della ricezione turistica di Norcia. Ha vinto premi internazionali ...

Conte : tassa merendine? Nulla di deciso. Di?Maio : nessun attrito : Il premier e il ministro degli?Esteri smentiscono le tensioni sull’ipotesi di nuove tasse. Conte: all’assemblea Onu dirò che l’Italia vuole la leadership nel mondo sulla green economy

Luigi Di Maio - il retroscena : irritato con Giuseppe Conte : "Non saremo il partito delle tasse" : "Nessuno si muova". Un altolà, quello che si legge nel post di Luigi Di Maio, che è un ordine: un ordine rivolto non soltanto ai ministri Lorenzo Fioramonti, per le "tasse sulle merendine e sui voli", e Sergio Costa per il decreto ambiente, ma anche e soprattutto al premier Giuseppe Conte, che ha be

Tasse - accordo tra Conte e Di Maio"Via a nuova politica alimentare" : Nove ore di viaggio insieme, utili per confrontarsi sulla strategia da portare avanti nel governo e sulle misure da adottare. Il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sono arrivati a New York per l'assemblea dell'Onu Segui su affaritaliani.it

Tasse - Di Maio con Conte a New York : "Nessun attrito - siamo d'accordo nel ridurle" : Il premier e il ministro degli Esteri smentiscono ogni dissapore arrivano a New York per il vertice Onu. "Se c'è un progetto per disincentivare alcune fonti dannose, lo dobbiamo fare con un progetto di largo respiro" dice il leader M5s.

Di Maio frena (anche Conte) su possibili nuove imposte : Il capo politico del M5s e ministro degli Esteri, Luigi Di Maio frena su possibili nuove imposte dopo le dichiarazioni del premier Giuseppe Conte che ha aperto alla possibilità di tassare il trasporto aereo, le bevande gassate e le merendine per reperire fondi per la lotta ai cambiamenti climatici e per la scuola. E proprio oggi il presidente del Consiglio da Lecce torna sul tema fisco definendolo "iniquo e inefficiente" e invocando una "riforma ...

Conte e Di Maio a New York per l'Onu : 3.04 Nove ore di viaggio insieme, utili per confrontarsi sulla strategia da portare avanti nel governo e sulle misure da adottare. Il premier Conte e il ministro degli Esteri, Di Maio,sono arrivati a New York per l'assemblea dell'Onu. Nessuna polemica, viene precisato. Due giorni fa il capo politico M5S ha sottolineato la necessità di non aumentare la pressione fiscale, bocciando anche l'ipotesi di una tassa sulle merendine. Il premier, ...

Tasse - Di Maio irritato con Conte. E dà la linea ai suoi : “Niente deviazioni” : Il capo politico dei 5 Stelle innervosito dal protagonismo del premier, reso possibile dalla nuova configurazione del governo. Ecco le ragioni del post (duro) di domenica: «Non saremo certo il partito del Fisco»

Umbria - accordo Pd-M5S su Bianconi Salvini : «Di Maio ha svenduto la dignità» : La presidente dell’Istituto Serafico di Assisi Di Maolo ha rinunciato alla proposta di correre per la poltrona di governatore: in campo l’imprenditore di Norcia. Salvini: «Di Maio ha svenduto la dignità del suo movimento al Pd»