CorMez | Mertens accanto a Milik Llorente subentra in corsa Callejon riposa

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 22 settembre 2019) L’unica certezza per l’attacco azzurro che scenderà in campo oggi contro il Lecce è che il centravanti sarà. Il polacco torna in campo dopo 46 giorni, l’ultima sua partita è stata il 7 agosto. C’è però ancora incertezza circa quello che sarà il suo partner. Ancelotti, scrive il Corriere del Mezzogiorno, è intrigato da Lozano, ma il più in forma è, incisivo sia contro la Sampdoria che il Liverpool. Il belga cerca il record e ha fame di reti. Il mister ha lavorato anche sulla coppia, che può sfruttare l’ampiezza con i cross di Malcuit e Ghoulam. Potrebbe essere una soluzione adottata a gara indovrebbere, mentre sarebbe impiegato a destra Fabian Ruiz. “Ancelotti sceglie il turn-over ma tiene tutti sulla corda, il Lecce non è un cliente facile, la prestazione in casa del Torino lo dimostra”. L'articolo ...

