Lampedusa assediata Sudanese ucciso in Libia L' Ue | «Chiudere i centri»

(Di sabato 21 settembre 2019) Valentina Raffa In 500 riportati a Tripoli: un fuggitivo morto per gli spari della guardia costiera di Serraj Uno dopo l'altro barchini e pescherecci raggiungono. Senza sosta. Alcuni vengono individuati in mare dalle forze dell'ordine, altri approdano sulle spiagge, dove i migranti tentano di disperdersi. Non si fa in tempo a svuotare l'hotspot dell'isola trasferendo gli ospiti in altre strutture che arrivano nuovi gruppi. Così nella notte tra giovedì e ieri, quando sono arrivati altri 42 stranieri. Erano su due barche in legno, una con 15 e l'altra con 27 persone, che sono state individuate dalla Guardia di finanza all'imbocco del porto. Dal 1° gennaio al 20 settembre si registrano 6.623 arrivi, con una escalation in questo settembre nero che, se è caratterizzato da particolare instabilità politica in, deve i suoi continui sbarchi anche alla politica ...

