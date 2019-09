Uniti per il clima | al via la campagna social #SiamoTuttiGretini

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) Sensibilizzare sulla crisitica e sostenere Greta Thunberg, che lunedì 23 settembre sarà a New York per ilte Summit. Come? Mettendoci la faccia. E’ questo l’invito del movimento Italiante Network che dal 20 al 27 settembre, in occasione dellate Week, promuove la. Il meccanismo è semplice: basta scattarsi un selfie con la scritta ‘Gretino’ o ‘Gretina’, pubblicarlo suiinserendo l’hashtage invitare i propri contatti a fare lo stesso. E’ già online la pagina web siamotuttigretini.com dedicata all’operazione che spiega il progetto, contiene un video manifesto per fare awareness sul cambiamentotico e una gallery dei selfie. Già esperti del settore, personaggi famosi, volti televisivi e influencer hanno aderito come invito ai propri seguaci a fare lo stesso, tra questi: Elio ...

_Carabinieri_ : Il Comandante Generale dell’Arma #GenNistri si stringe a nome di tutti i #Carabinieri in un caloroso abbraccio al m… - LaStampa : Il 22 settembre 1994 andava in onda negli Stati Uniti il primo episodio di una delle sit-com di maggior successo de… - Tg3web : Greta Thunberg negli Stati Uniti incontra Obama e lancia un appello all'unità in nome della scienza per combattere… -