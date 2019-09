MotoGP | presentazione GP San Marino 2019 | le Yamaha pronte a tornare sul tetto del mondo

Fonte : oasport

(Di domenica 15 settembre 2019) La riviera romagnola si sveglia in festa, consapevole che l’attesissima domenica di gare del GP di Sanè finalmente arrivata. A Misano Adriatico si sono preparati per questo giorno da settimane, colorando la città e organizzando numerose manifestazioni che hanno tenuto impegnato i tanti piloti che abitano da queste parti e più in generale tutti gli azzurri. Ma il grande momento è qui ed è tempo di fare sul serio. Al termine di due giorni in cui laè riuscita a fare il bello e il cattivo tempo lo spagnolo Maverick Viñales ha regolato tutti con un 1’32.265 che non ha davvero lasciato scampo, scavando un solco molto più importante di quanto ci si aspettasse con i diretti avversari che parevano soprattutto il transalpino Fabio Quartararo e il campione delMarc Marquez. Invece in seconda posizione ecco spuntare una sorpresa di quelle vere, grosse, ...

