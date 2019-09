Il prossimo Michael Bay deve per forza essere ambientato a Cappelle sul tavo

Fonte : termometropolitico

(Di martedì 10 settembre 2019) Noi stiamo qui a parlare della censura di FB a tre schioppati e intanto oggi si è consumato un dramma. Potrebbela trama di un thriller americano perché gli elementi ci sono tutti, ma vi riassumo il soggetto: Pescara e bombe nucleari. Sì, è ridicolo. Sì, procurarsi materiale fissile e costruire una testata nucleare è una roba talmente complicata che nessun terrorista c’è ancora riuscito (tranne IL boyscout) ma non è questo il punto. Facciamo che esista il 30 febbraio ed esista un simile genio del male. Dove deciderebbe di piazzare non uno, non due, ma QUATTRO testate nucleari Ma nella stazione ferroviaria di Pescara, ovvio. È qui che dev’l’epicentro del cratere nucleare su cui verranno celebrate le commemorazioni, tra Francavilla al mare esul. Ti scusi per i venti minuti di ritardo?Beccati ‘sti quattro Little boy. Mettetevi nei panni ...

periodicodaily : Manca veramente poco meno di un mese quando il prossimo 4 ottobre Mika rilascerà il nuovo lavoro discografico dal t… - mbbelluco : RT @M_RSezione: Siamo felici di congratularci con il Sotto-Segretario della @M_RSezione per la nuova nomina. Padre Michael Czerny SJ, è tra… - ciclista52 : RT @Vision_Forex: “The Big Short”, Michael Burry spiega come scoppierà il prossimo crollo -