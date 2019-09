Il piano M5s- Pd prevede "bonus" in busta paga (ma non per tutti) : chi ci guadagna : All'interno della prossima legge di Bilancio ci sarà un intervento di almeno 5 miliardi per ridurre il cuneo fiscale, ovvero...

Immigrazione e ong - il piano di Pd e M5s : linea soft - riprendono gli sbarchi? : Un reportage de Il Giornale sulla polizia slovena svela che forse il vento è cambiato sul tema degli sbarchi. Gli agenti di Capodistria - si legge - pattugliano il confine che sovrasta Trieste, da dove entrano i migranti che arrivano dalla Bosnia, assieme ai poliziotti italiani. L'operazione, voluta

Matteo Salvini - il piano per spingere subito il Pd a rompere con il M5s : decisive le regionali : Guadagnare voti restando al governo. Se c' è una cosa per la quale nel Pd farebbero carte false è questa: poter mutuare dall' esperienza di Matteo Salvini, alleato con i 5 Stelle, la crescita dei consensi. Per il leader della Lega 14 mesi con i grillini hanno rappresentato un affare: è riuscito a ca

Governo PD-M5S : guerra in commissione della Lega - il piano : Governo PD-M5S: guerra in commissione della Lega, il piano Il Governo PD-M5S ha visto finalmente la luce: dopo aver sciolto la riserva sull’incarico, Conte ha presentato la lista della squadra dei ministri del Governo giallorosso. Tutti accettati, senza richiesta di cambi. Giovedì 5 settembre la squadra di Governo ha giurato sulla Costituzione e tra lunedì e martedì si vota per la fiducia. Nonostante si prospettino maggioranze ...

Pensioni "di garanzia" - che cosa prevede il piano M5s-Pd (e c'è l'ipotesi Quota 101) : Il nuovo governo pensa a un intervento per sollevare le sorti degli assunti dopo il 1995, data di avvio del metodo di...

Governo : Suriano (M5S) - ‘per Sicilia ruolo di primo piano’ : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – “Con la formazione del nuovo Governo, che avrà come garante il premier Conte, auspichiamo che la Sicilia possa avere un ruolo di primo piano attraverso una adeguata rappresentanza nella compagine governativa”. Così la deputata del M5S Simona Suriano. “Sono troppe le risposte che attende la nostra Isola e soltanto chi conosce in maniera approfondita tutti i deficit ereditati da decenni ...

M5s-Pd - il piano è "spoliticizzare" il Viminale : cosa succede col nuovo governo : La casella più importante del "totoministri" è quella del Viminale, c'è l'ipotesi di un tecnico (Pansa o Lamorgese). Pd e...

Pensioni ultima ora : Quota 100 più breve nel 2021 - il piano Pd-M5S : Pensioni ultima ora: Quota 100 più breve nel 2021, il piano Pd-M5S Pensioni ultima ora: a fronte della possibile nascita del nuovo esecutivo sono molti gli interrogativi sul futuro previdenziale in Italia. Tante domande riguardano il destino di Quota 100. Ricordiamo che si tratta di una misura introdotta dal Governo Conte, sostenuto da M5S e Lega, con cui si consente la pensione anticipata a chi ha i due seguenti requisiti: 62 anni di età e ...

Governo - la diretta – Le consultazioni di Conte con Pd e M5s. Zingaretti : “Taglio tasse a redditi bassi e un piano per il lavoro” : Un “piano per la sicurezza urbana” che vada “almeno a recepire le indicazioni del Presidente della Repubblica” ma che preveda il ritorno al “piano delle periferie”. Poi un piano per il lavoro, la formazione e sanità pubblica. E il taglio delle tasse al fine di perseguire come “elemento di giustizia per le famiglie”. Nicola Zingaretti ha incentrato su questi punti le sue richieste al presidente del ...

Crisi di governo : piano Salvini contro il M5S - ecco un retroscena : Crisi di governo: piano Salvini contro il M5S, ecco un retroscena Le trattative tra M5S e PD conseguenti la Crisi di governo gialloverde proseguono, anche se a rilento. La formazione del “governo giallorosso” (così denominato da molti giornalisti e opinionisti) è ancora in bilico: il nome dell’inquilino di palazzo Chigi rimane uno dei principali punti di disaccordo tra Di Maio e Zingaretti. Il capo politico dei 5 Stelle ...

Luigi Di Maio - il piano preciso e il regolamento di conti all'interno del M5s : ecco il perché dei suoi veti : Luigi Di Maio ha un piano ben preciso in mente. Anche se il governo con il Pd non è il suo sogno, sicuramente lo vedrà più protagonista. Matteo Salvini, da vero leader, ha da sempre oscurato il ruolo del grillino che ora pensa di vendicarsi. Di Maio ha accolto con soddisfazione il passo indietro fat

Pd-M5s - tutto pronto per il governicchio : ecco chi è disposto a sostenerlo. Il piano per far fuori Salvini : Sono cominciate le consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A salire al Colle per primi sono stati i presidenti del Senato, Elisabetta Casellati e il presidente della Camera, Roberto Fico. Subito dopo è toccato al Gruppo per le Autonomie del Senato (Svp, Patt e Uv), che dopo