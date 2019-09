Di Maio e Zingaretti hanno spiegato in Tv cosa è cambiato tra loro

Mattarella in testa ai sondaggi - secondo Conte. Zingaretti primo leader stacca Salvini e Di Maio : secondo un sondaggio dell’Istituto Piepoli, pubblicato da La Stampa, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, continua ad essere il politico che riscuote più fiducia, con un gradimento pari al 66 per cento. Giuseppe Conte invece occupa il secondo gradino del podio con il 60 per cento e un incremento di cinque punti rispetto all’ultima rilevazione del 27 agosto.Al terzo posto c’è il commissario ...

Conte - Di Maio e Zingaretti con Renzi cupido. Spunta un altro murale : Dopo il bacio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, Renzi-cupido che fa scoccare l'amore tra Conte, Di Maio e Zingaretti. Tv Boy colpisce ancora. Nuovo murale dello street artist palermitano Salvatore Binentende a piazza Capizucchi sul Conte bis come Aglaia, Eufrosine e Talia, le Tre Grazie immortalate sulla tavola dipinta nel 1503 da Raffaello Sanzio. TvBoy, l’artista di strada che si è fatto largo per le sue performance pittoriche estemporanee, ...

Di Maio-Zingaretti - l'alleanza si spacca di già : M5s furioso dopo la nomina di Gentiloni Commissario Ue : Paolo Gentiloni è stato nominato da Giuseppe Conte Commissario europeo. Una decisione che ha mandato il Pd in fibrillazione: da Enrico Letta a Matteo Renzi fino al dissidente Carlo Calenda, tutti intenti a mandare messaggi affettuosi al premier bis. Tutti però tranne alcuni grillini che non hanno vi

Conte celebra nozze Di Maio-Zingaretti (Renzi è Cupido) : "Gli amori estivi possono durare?" : Torna a colpire, con l'abituale carica ironica, l'autore dell'ormai celebre murale del bacio tra Salvini e Di Maio. La nuova...

Luigi Di Maio e Zingaretti come Renzi e Berlusconi : la maledizione del Nazareno - "perché finirà malissimo" : La fragilità di questo governo si deduce anche da piccoli particolari, dettagli in apparenza insignificante. come la quasi totale assenza di foto che ritraggono insieme Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Salvo un fugace incontro istituzionale a fine 2018, per siglare un protocollo di intesa tra il M

Governo : colpaccio di Di Maio - Fico piazza 2 fedelissimi Renzi vince - ma Zingaretti ha 4 dei suoi. Ministri : mappa : 4 settembre 2019, nasce il Conte bis. Con qualche ora di ritardo rispetto alle previsioni della vigilia, il presidente del Consiglio è salito al Quirinale per sciogliere la riserva e, pochi minuti dopo, annunciare la lista dei Ministri dell'esecutivo M5S-Pd-LeU. E'... Segui su affaritaliani.it

La lezione dei votanti su Rousseau a Di Maio e Zingaretti : ora basta giochetti e strategie : Il risultato del voto sulla piattaforma Rousseau è un punto di svolta nel percorso verso la formazione del nuovo governo, ma testimonia anche la peculiarità dell'accordo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, osteggiato dai vertici ma caldeggiato dalla base e dai gruppi parlamentari. Che possa essere una forza o una debolezza, dipenderà da Giuseppe Conte.Continua a leggere

Diretta Governo Conte 2 - al via Rousseau-day : cenni d'intesa Di Maio-Zingaretti : A partire da oggi il nostro Paese entrerà nel vivo della formazione del nuovo Governo: il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte entro domani dovrebbe avere pronto la squadra di Ministri che comporrà il nascente Esecutivo. A partire dalle ore 18.00 è previsto l'esito del voto al quale saranno chiamati gli iscritti al Movimento 5 Stelle: la piattaforma Rousseau, che acquisirà in tempo reale le preferenze del gruppo politico, darà il ...

Conte : "È un'opportunità - io responsabile" | Di Maio : "Il problema vicepremier non esiste più" | Zingaretti : "Fatti passi avanti" : Dopo l'incontro coi capigruppo Pd e 5stelle il premier incaricato in un video su Facebook si rivolge direttamente ai militanti del Movimento, alla vigilia del voto su Rousseau: "Non mi sfuggono le ragioni di perplessità, ma vi dico di non tenere nel cassetto i vostri sogni"

Di Maio : «Rinuncio a fare il vice». Zingaretti : «Passi avanti» : Giuseppe Conte si rivolge direttamente ai militanti M5S e al Pd: alla vigilia del voto sulla piattaforma Rousseau a cui sono appese le sorti del nuovo governo, il premier incaricato lancia un appello...

