Conte contro Salvini al Senato | Voleva pieni poteri Non vedo dignità dei suoi

Salvini durissimo contro Conte - “A lui lascio la poltrona - io mi tengo la dignità” : Affermazione forte quella di Matteo Salvini contro il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Stamattina il leader della Lega è stato ospite di un’emittente radiofonica e ha parlato del nuovo governo e soprattutto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Matteo Salvini ha detto che: “Conte è cambiato completamente. In quindici giorni ha fatto e detto l’esatto contrario rispetto agli ultimi 15 mesi. Squallido passare da governo con la ...

Matteo Salvini ad alzo zero contro Giuseppe Conte : "Gentiloni? Solo un traditore - venduto a Merkel e Macron" : Durissima la reazione di Matteo Salvini alla nomina di Paolo Gentiloni a commissario europeo agli Affari economici. Nomina nell'aria da giorni, da che M5s e Pd hanno trovato l'intesa-inciucio per governare insieme, e adesso ufficiale. "È la conferma che Conte ha fatto il patto col diavolo, con Merke

Governo Conte 2 - il giorno della fiducia al Senato : Pd-M5s alla prova di Palazzo Madama. Ancora proteste leghiste contro Conte : Ottenuta la fiducia della Camera, il Governo Conte 2 si presenta alla prova del Senato. Se a Montecitorio la maggioranza era blindata (343 alla fine i sì), a Palazzo Madama la questione è leggermente più intricata. Sulla carta Giuseppe Conte può contare su 168 voti: oltre ai 106 del M5S (tolto Gianluigi Paragone), ai 50 del Pd (oggi Matteo Richetti ha annunciato che non voterà a favore) e ai 4 di LeU, dovrebbero arrivare infatti altri 3 voti ...

Italia-Francia : si lavora a un incontro Macron-Conte : Le diplomazie italiana e francese sono al lavoro già da alcuni giorni per fissare un incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e Giuseppe Conte. Un primo tangibile segno della volontà di Parigi di collaborare con il nuovo esecutivo italiano gettandosi dietro alle spalle incomprensioni e diffidenze degli ultimi mesi. La data che circola con sempre maggiore insistenza è quella del 17 settembre

Governo - Lega contro Conte - M5s e dem. Morani (Pd) li sbeffeggia : “Tornate al Papeete” : Duro intervento del capogruppo leghista Riccardo Molinari nel corso delle dichiarazioni per il voto di fiducia al Governo Conte 2. Il leghista ha attaccato sia i partiti della nuova maggioranza, Pd e 5 Stelle, che lo stesso Conte: “Il Pd non mi sorprende, i 5 stelle sono diventati i guardiani della stabilità. E lei, Conte, ora viene dipinto come uno statista, prima era preso in giro come quello ‘capitato per caso’. Poi ha abbassato la testa alla ...

Giuseppe Conte perde il controllo - corpo a corpo con i leghisti in aula alla Camera : "Buffone!" : "Una grane mistificazione". Giuseppe Conte perde la calma a Montecitorio. Travolto dalle urla dei deputati di Lega e FdI, il premier non riesce quasi a parlare e quando lo fa è per togliersi più di un sassolino dalle scarpe. Il suo discorso di replica alle dichiarazioni di voto sulla fiducia alla Ca

Conte contro la Lega : “Costituzione esiste ancora - chiedere voto ogni anno è irresponsabile” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha replicato dopo la discussione sul suo discorso programmatico alla Camera dei deputati: l'inquilino di Palazzo Chigi, durante il suo intervento, non risparmia attacchi alle opposizioni e alla Lega, con riferimento soprattutto a Matteo Salvini. Venendo duramente Contestato in Aula dalle opposizioni di centrodestra.Continua a leggere

Governo - i sovranisti in piazza contro il Conte 2 tra Inno di Mameli e nostalgie fasciste : Inno d’Italia e slogan pro elezioni intonati da centinaia di persone che hanno risposto alla chiamata di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia nel giorno della fiducia alla Camera contro il Governo Conte 2. Davanti a Montecitorio ma anche nelle vie adiacenti al Parlamento e a Palazzo Chigi manifestanti da tutta Italia hanno riempito le strade per dire no al Governo giallorosso e chiedere elezioni subito. Sul Palco oltre a Giorgia Meloni ...

Giorgia Meloni in piazza contro il Conte-bis : attacco a Sergio Mattarella e ai "ladri di democrazia" : Fischi e cori, "buffone-buffone", rivolti al premier Giuseppe Conte in piazza a Montecitorio, in occasione del sit-in organizzato da Fratelli d'Italia contro il governo dell'inciucio. In piazza, l'Italia che si ribella all'accordicchio di palazzo. "La rivolta dei giusti", per dirla col titolo di ape

La piazza di Salvini e Meloni contro il Conte bis : Il nuovo governo rompe i ponti con il vecchio Madrid, 9 set - (Agenzia Nova) - Il nuovo governo italiano, formato dalla coalizione fra il Movimento 5 stelle antisistema e il progressista Partito democratico, si è prefissato l'obiettivo di riavvicinarsi all'Unione europea e rompere con la linea tracc

Giorgia Meloni contro Silvio Berlusconi : "Diserta il sit-in contro il Conte-bis? Spero che gli italiani..." : Domani, lunedì 9 settembre, davanti a Montecitorio il sit-in di protesta organizzato da Giorgia Meloni contro il governo Conte-bis e la manovra di palazzo che ha riportato al comando il Pd. Nel giorno della fiducia, in aula, Giuseppe Conte parlerà ai banchi vuoti della destra. Soltanto Forza Italia,

Governo Conte 2 - Paragone : 'Operazione contro cittadini - tra senatori M5S malumore cresce' : Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, come è noto, hanno trovato un accordo politico per formare una nuova maggioranza e sostenere il Governo appena nominato e presieduto da Giuseppe Conte. Il voto della piattaforma Rosseau ha levato d'impaccio i dirigenti pentastellati rispetto alla direzione politica da intraprendere nello sviluppare un'intesa con i dem. C'è chi, tuttavia, come Gianluigi Paragone, senatore grillino, ha già annunciato ...

Gianluigi Paragone - manovre contro la fiducia al Conte-bis : "La strada è lunga" : La fiducia al governo Conte non è così scontata. C'è chi briga, anche nel M5s, per non farla passare. In primissima linea Gianluigi Paragone, il grillino che aveva promesso di lasciare il M5s in caso di alleanza con il Pd senza poi dar seguito a quanto detto. Paragone, ora, prova a sabotare l'inciuc

Conte bis - subito scontro sulle concessioni : M5S contro De Micheli : All’indomani del giuramento in Quirinale, rischia di saltare il compromesso che prevede la «revisione» dei contratti in essere. La ministra Pd esclude la revoca ad Autostrade per l’Italia e rilancia il progetto della Gronda. Dura reazione dei pentastellati