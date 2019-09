Cent' anni di Gianni Brera e di Coppi

Lotta alle fake news e ricerca delle verità. Nasce il Centro Aletheia diretto da Gianni Riotta : Lotta alle fake news, ricerca delle verità oggettive, verifica dei dati: Nasce con questo obiettivo il Centro di Eccellenza Aletheia (verità, in greco) promosso nell’ambito del Luiss Data Lab, Centro internazionale di ricerca specializzato in new e social media, data science e data analysis, digital humanities e narrativa digitale affiliato alla Luiss School of Government.Il nuovo Centro, diretto da Gianni Riotta, intende ...

Motta e Carolina CresCentini si sono sposati in Toscana : le nozze segrete dopo due anni d’amore : In gran segreto con una cerimonia blindata in un resort in provincia di Grosseto. Così si sono sposati sabato 7 settembre l’attrice 39enne Carolina Crescentini e il cantante Francesco Motta, 32 anni, che hanno una relazione dal 2017. Entrambi elegantissimi in abito bianco firmato Gucci, come specifica Livorno Today che riporta la notizia. Hanno scelto la cerimonia civile e hanno invitato solo pochi intimi: parenti, colleghi e amici del ...

Crotone. Giovanni Tersigni ucciso in un agguato in Centro storico : Giovanni Tersigni, 36 anni, era stato ferito ieri in un agguato in pieno centro storico a Crotone. Il giovane è

Edmondo Cirielli da anni in campo per una politica inCentrata su ideali e coerenza : Il mondo politico attraversa profondi cambiamenti. ideali e coerenza sono valori sempre meno presenti tra i partiti. Al loro posto

Bari paura in Centro - scompare bimbo di 9 anni - era con la madre a Dok a fare la spesa : Nel primo pomeriggio di oggi è scomparso un bimbo di 9 anni a Bari. Il bimbo era con la madre a fare la spesa al supermercato Dok di via Melo. In pochissimi minuti si sono perse le tracce del piccolo. L’allarme si è subito diffuso e a darlo è stata la madre che ha contattato subito le forze dell’ordine. Il piccolo si sarebbe allontanato facendo perdere le sue tracce. Sono in corso pattugliamenti delle forze dell’ordine. Il bimbo , ...

Mangia per anni solo patatine - adolesCente diventa cieco : Un adolescente britannico di Bristol ha subito danni irreversibili alla vista ed è ora legalmente cieco dopo essere sopravvissuto per anni con una dieta di patatine, pane bianco e qualche occasionale insaccato. Il ragazzo, che ha 19 anni, fin da piccolo ha avuto problemi alimentari e non ha mai sopportato la consistenza al palato di frutta e verdura. La sua dieta squilibrata gli ha causato una neuropatia ottica nutrizionale, curabile se ...

Tirreno Power - nell'area della Centrale a carbone la mortalità è aumentata del 49% in 12 anni : Lo indica una ricerca dell'istituto di fisiologia clinica del Cnr effettuata su 144.000 persone a Vado Ligure

Guardia giurata violenta bimba di 3 anni in Centro commerciale : A Sidney, una Guardia di sicurezza ha abusato per undici minuti di una bambina di soli tre anni nei sotterranei di un centro commerciale. Il pedofilo è stato incastrato dai filmati delle telecamere di sorveglianza In Australia, una Guardia giurata ha abusato sessualmente di una bimba di tre anni nel seminterrato di un centro commerciale. L'ennesimo, agghiacciante episodio di sevizie esercitate su una innocente bambina. Stavolta, la ...

Banche Centrali - in dieci anni un bazooka da 15mila miliardi : In dieci anni di politiche monetarie straordinarie i bilanci delle Banche centrali del G4 (Usa, Eurozona, Regno Unito e Giappone) sono balzati del 1.400%, raggiungendo un controvalore aggregato di 15mila miliardi di dollari. Se poi inseriamo nel calcolo la Bank of?China arriviamo alla soglia dei 20mila miliardi di dollari.

Terremoto Norcia - l’INGV : “110800 eventi in tre anni - attività sismica ancora significativa in Centro Italia” : Il Terremoto di magnitudo Ml 4.1 (Mw 4.0) avvenuto questa notte, 1 settembre 2019, alle ore 2:02 italiane vicino Norcia (PG), si è verificato nell’area della sequenza dell’Italia centrale iniziata il 24 agosto 2016 con l’evento di magnitudo Mw 6.0 avvenuto nei pressi di Amatrice e Accumoli (RI) e che si è gradualmente sviluppata interessando un’ampia fascia dell’appennino centrale lunga circa 60 km, estesa in direzione NNW-SSE, dalla provincia ...

Terremoto al Centro Italia - oltre 110.000 scosse negli ultimi 3 anni : “faglie in stato di stress - possibili nuovi eventi più forti” : oltre 110mila eventi localizzati dalla sala di sorveglianza dell’Ingv nelle aree del sisma del Centro Italia del 24 agosto del 2016 e il Terremoto di questa notte alle 2:02 di magnitudo 4.1 con epiCentro a 4km da Norcia (Perugia), “e’ assimilabile, per localizzazione e profondita’ agli eventi succedutisi in questi tre anni”. Cosi’ il funzionario di sala dell’Ingv, Pio Lucente, sottolineando che ...

Gambiano accusato di stupro per anni ospite di Centri d'accoglienza : Federico Garau Il 19enne Alpha Yallow, autore dello stupro nella stazione palermitana di Sferracavallo, era stato per anni ospite di due centri d'accoglienza nel Vallo di Diano (Salerno). Dopo aver collezionato numerose denunce, aveva fatto perdere le proprie tracce, spostandosi liberamente nel sud Italia Ad alcuni giorni dal suo arresto, emergono altri inquietanti dettagli sul giovane Gambiano accusato di avere violentato una donna ...

Allarme smartphone tra gli adolesCenti : i danni silenziosi che causano sono irreversibili : Sembra scontato ma è necessario ribadirlo perché sta diventando una vera e propria emergenza: l’uso prolungato del cellulare può causare disturbi soprattutto agli adolescenti. Secondo i risultati di recenti studi lo smartphone viene usato in media 5 ore al giorno. “Questo uso intensifica – spiega Giovanni Battista Tura, responsabile di Psichiatria dell’Irccs Fatebenefratelli di Brescia – l’accelerazione fra ...