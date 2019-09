Toscana | 17 morti sospette e la battaglia contro il super batterio

Delfini morti in Toscana - i risultati delle autopsie : “Si tratta di morbillo dei cetacei” : Confermato il morbillo dei cetacei come causa dei sempre più frequenti decessi di Delfini dall’inizio dell’estate nel mare della Toscana. Sono 40 gli esemplari morti da inizio 2019 al 13 agosto. A riferire i dati è la regione Toscana, sulla base di una relazione sui risultati delle autopsie sulle carcasse dei cetacei, che confermano i primi esiti delle iniziali analisi. Si ipotizza che alla base della diffusione del virus possa esserci la ...

40 delfini morti in Toscana - trovati altri due corpi. Primi risultati delle autopsie : Dall'inizio dell'anno in Toscana sono state recuperate quaranta carcasse di delfini morti, nella maggior parte dei casi tursiopi. Gli ultimi due corpi sono stati avvistati al largo di Viareggio nel fine settimana. La causa della moria sembra essere un'epidemia di Morbillivirus dei cetacei, come dimostrano i risultati delle prime quattro autopsie condotte su animali spiaggiati a giugno e luglio.Continua a leggere

Avvistati altri 2 delfini morti nel mare della Toscana : in totale sono 40 nel 2019 : L’agenzia regionale Arpat ha reso noto che sono stati Avvistati altri due delfini morti nel mare della Toscana: due esemplari di tursiope sono stati Avvistati al largo di Viareggio, in Versilia (Lucca) dove ieri, sulla spiaggia della Lecciona, era stato rinvenuto un altro delfino morto. Dall’inizio dell’anno salgono a 40 i delfini deceduti in Toscana. L'articolo Avvistati altri 2 delfini morti nel mare della Toscana: in totale ...

Delfini morti in Toscana - un virus la causa : attesa per i risultati delle autopsie : Quindici Delfini trovati morti lungo le coste della Toscana solo nel mese di luglio, trentatré i casi dall’inizio ell’anno. Sarebbe il Morbillivirus la causa dei numerosi decessi dei Delfini trovati spiaggiati lungo le coste toscane nel corso degli ultimi mesi. Lo rileva l’unità operativa Toscana nord dell’Istituto zooprofilattico sperimentale Lazio e Toscana che ha trasmesso all’assessorato regionale all’Ambiente l’esito delle analisi degli ...

Altri delfini morti in Toscana : cosa sta succedendo? : Sono già più di trenta i delfini trovati senza vita sulla costa della Toscana. In molti casi dall'autopsia è emerso che avevano lo stomaco vuoto delfini Raffaello Binelli ?Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/08/02/Altri-delfini-morti-che-sta-succedendo/Moria delfini in ToscanaDettaglio che inquieta:"Avevano stomaco vuoto" ...

Toscana - 33 delfini trovati morti sulla costa da inizio anno : Quindici delfini trovati morti lungo le coste della Toscana solo nel mese di luglio, trentatré i casi dall’inizio dell’anno. Lo scorso anno erano stati trovati spiaggiati 23 cetacei di cui 20 delfini, mentre nel 2017 furono 48 di cui 41 delfini. Dopo gli episodi degli ultimi giorni, su cui si stanno ancora svolgendo gli accertamenti per capire le cause della morte. L’ultimo caso è quello del piccolo morto al largo del porto di ...

Allarme delfini in Toscana - altri 3 spiaggiati : 14 esemplari morti solo nell’ultimo mese : Il punto della situazione sugli spiaggiamenti di delfini fatta dall'Arpat, l'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana. "Un’unica specie rappresentata ed il fatto che il numero è piuttosto elevato in relativamente pochi giorni desta un po’ di preoccupazione" ammettono dall'agenzia, ricordando che si attendono le analisi per avere un quadro più chiaro di quanto sta accadendo.Continua a leggere

Maltempo - disastroso tornado a Fiumicino : bombe d’acqua tra Lazio e Toscana - almeno 3 morti - “scenario di guerra” [FOTO] : bombe d’acqua, tempeste di fulmini e tornado: l’Italia centrale è flagellata dal Maltempo che nella notte si è ulteriormente intensificato tra Lazio e Toscana. Piogge torrenziali da Viareggio (80mm) a Terracina (25mm) con picchi di 100mm a Morlupo. Nubifragi anche su Venezia, con 118mm di pioggia a Cavallino. Maltempo, situazione critica a Roma L’hinterland di Roma è stato tra le zone più colpite soprattutto nella zona Est ...

Delfini morti sulle spiagge della Toscana - sette casi : il bruttissimo sospetto - cosa c'è dietro : Da fine giugno il numero di esemplari di Delfini ritrovati morti spiaggiati è salito a sette. Le acque del Tirreno stanno infatti "scaricando" lungo le sue coste, carcasse di Delfini della specie Tursiope, tutti esemplari relativamente giovani. Questi cetacei sarebbero morti nel giro di qualche gior