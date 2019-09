Cosenza | tira un calcio a bimbo nordafricano | Si era avvicinato al passeggino di

Fonte : tgcom24.mediaset

(Di venerdì 6 settembre 2019) Il bambino era assieme alla madre in uno studio dentistico; poiché l'attesa della visita si prolungava, la donna ha dato ai figli i soldi per il gelato e li ha fatti uscire. In strada il bambino più piccolo si èaled è stato colpito dal..

villani_e : RT @fran_fatone: #Cosenza , via Mazzini: tre bambini musulmani si avvicinano a un passegino per guardare un bimbo, il padre del bimbo non s… - fran_fatone : #Cosenza , via Mazzini: tre bambini musulmani si avvicinano a un passegino per guardare un bimbo, il padre del bimb… - algarock61 : Cosenza – “Tira un calcio ad un bambino musulmano che si avvicina a vedere il figlio nel passegginoR… -