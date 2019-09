Previsioni astrologiche 7 settembre | Gemelli attendista | fortuna per Vergine

Previsioni astrologiche weekend 7 - 8 settembre : Capricorno passionale - Ariete bellicoso : Nel weekend del 7 e 8 settembre 2019 troviamo la Luna, Plutone e Saturno transitare nel segno del Capricorno mentre Marte, Venere, Mercurio ed il Sole si troveranno in Vergine. Giove permarrà nel segno del Sagittario come Urano rimarrà sui gradi del Toro. Il Nodo Lunare proseguirà il suo moto in Cancro e Nettuno continuerà a stazionare in Pesci. Ariete bellicoso Ariete: bellicosi. La moltitudine di Pianeti nell'avverso Elemento di Terra ...

Previsioni astrologiche 6 settembre : venerdì a gonfie vele per Leone e Sagittario : venerdì 6 settembre 2019 la Luna e Giove si troveranno nel segno del Sagittario mentre il Sole, Venere, Marte e Mercurio transiteranno in Vergine. Saturno e Plutone permarranno in Capricorno come Urano nel segno del Toro. Il Nodo Lunare si troverà sui gradi del Cancro e Nettuno rimarrà nell'orbita dei Pesci. Gemelli spensierato Ariete: relax. venerdì senza nessuna novità degna di nota per i nativi che, con ogni probabilità, decideranno di ...

Previsioni astrologiche 5 settembre : Gemelli brioso - Scorpione voltagabbana : Giovedì 5 settembre 2019 troviamo Marte, Mercurio, Venere ed il Sole nel segno della Vergine, mentre Giove e la Luna saranno in Sagittario. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Urano nel segno del Toro. Il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Gemelli brioso Ariete: routine. Giornata senza troppe novità o scossoni di sorta per i nati del segno che, con ogni probabilità, preferiranno dedicarsi ...

Previsioni astrologiche 5 settembre : Sagittario euforico - Leone entusiasta : Giovedì 5 settembre 2019 la Luna e Giove si troveranno nel segno del Sagittario, mentre Marte, Mercurio, Venere ed il Sole saranno in Vergine. Plutone e Saturno rimarranno sui gradi del Capricorno, nel frattempo il Nodo Lunare si troverà nell'orbita del Cancro. Intanto Urano continuerà il suo moto in Toro, come Nettuno che proseguirà nel segno dei Pesci....Continua a leggere

Previsioni astrologiche 4 settembre : Cancro galante - Pesci focoso : Mercoledì 4 settembre 2019 troviamo la Luna nel segno dello Scorpione, mentre il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno nel frattempo Marte, Mercurio, Venere ed il Sole transiteranno nell'orbita della Vergine. Giove rimarrà in Sagittario come Urano in Toro e Nettuno nel segno dei Pesci. Cancro galante Ariete: nervosi. Le copiose dissonanze planetarie odierne potrebbero rendere nervosi i nati del ...

Previsioni astrologiche 3 settembre : Scorpione trasgressivo - lavoro 'top' per Toro : Martedì 3 settembre 2019 troveremo la Luna nel segno dello Scorpione mentre Marte, Mercurio, Venere ed il Sole saranno in Vergine. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario. Urano transiterà nel segno del Toro, nel frattempo Nettuno sarà nell'orbita dei Pesci. Infine il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro....Continua a leggere

Previsioni astrologiche lunedì 2 settembre : Pesci vanitoso - Vergine concentrato : lunedì 2 settembre 2019 troviamo la Luna stazionare in Bilancia mentre Marte, Mercurio, Venere ed il Sole si troveranno in Vergine. Il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro nel frattempo Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Sagittario. Urano permarrà sui gradi del Toro come Giove nel segno del Sagittario. Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci. Creatività per Gemelli Ariete: routine. Primo giorno della settimana che ...

Previsioni astrologiche settimanali dal 2 all'8 settembre : Capricorno passionale : Nella settimana che va da lunedì 2 a domenica 8 settembre 2019 troveremo la Luna viaggiare dalla Bilancia al segno del Capricorno, dove stazionano anche Saturno e Plutone, mentre intanto il Sole, Marte, Mercurio e Venere si troveranno in Vergine. Nettuno rimarrà stabile in Pesci ed il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro. Urano permarrà nel segno del Toro, così come Giove nel segno del Sagittario. Amore 'flop' per Cancro Ariete: litigiosi. Le ...

Previsioni astrologiche del 1° settembre : Toro pantofolaio - amore 'top' per Leone : Domenica 1° settembre 2019 troviamo la Luna, Mercurio, Marte, Venere ed il Sole nel segno della Vergine, mentre il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro. Plutone e Saturno saranno nell'orbita del Capricorno, nel frattempo Giove transiterà in Sagittario. Nettuno permarrà in Pesci come Urano nel segno del Toro. Toro pantofolaio Ariete: umore basso. Tante le asperità in cielo durante questa domenica tenderanno ad abbassare il tono umorale dei ...

Previsioni astrologiche di sabato 31/08 : Toro concentrato - sorprese per Capricorno : sabato 31 agosto 2019 troviamo la Luna, il Sole, Venere, Marte e Mercurio nel segno della Vergine mentre il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro. Plutone e Saturno rimarranno sui gradi del Capricorno come Giove resterà nel segno del Sagittario. Urano sarà nel segno del Toro e Nettuno permarrà in Pesci. Toro concentrato Ariete: nervosi. Le copiose dissonanze in onda durante questa giornata potrebbero rendere i nativi inclini al nervosismo, ...

Previsioni astrologiche weekend dal 31 agosto all'1 settembre : fortuna materiale per Pesci : Nel weekend del 31 agosto e 1° settembre 2019 troviamo la Luna passare dalla Vergine, dove rimarranno Marte, Mercurio, Venere ed il Sole, al segno della Bilancia mentre il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro. Plutone e Saturno permarranno nel segno del Capricorno come Giove che rimarrà nell'orbita del Sagittario. Urano resterà sui gradi del Toro e Nettuno sarà nel segno dei Pesci. Gemelli distratto Ariete: famiglia d'origine. Il focus di ...

Previsioni astrologiche 30 agosto : Scorpione pungente - Ariete litigioso : Venerdì 30 agosto 2019 la Luna e Mercurio transiteranno nel segno del Leone mentre Venere, Marte ed il Sole si troveranno in Vergine. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Urano nel segno del Toro. Giove continuerà il suo moto in Sagittario e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro. Ariete litigioso Ariete: litigiosi. Sebbene la Luna sia nel loro Elemento il resto dei Pianeti risulta avverso ...

Previsioni astrologiche settembre - Pesci : divisi tra due fuochi sentimentali : A settembre 2019 Venere, Mercurio ed il Sole viaggeranno dalla Vergine, dove rimarrà Marte, al segno della Bilancia; mentre il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, nel frattempo Giove proseguirà il suo moto in Sagittario. Urano resterà sui gradi del Toro, così come Nettuno nell'orbita dei Pesci. Amore I nativi dei Pesci in questo settembre potrebbero dare il meglio di sé stessi nelle faccende ...

Previsioni astrologiche settembre - Acquario : stressati nella professione : Nel mese di settembre 2019 troveremo Mercurio, Venere e il Sole cambiare domicilio dal segno della Vergine, dove invece resterà Marte, fino alla Bilancia. Mentre Giove si troverà nell'orbita del Sagittario. Il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro, nel frattempo Plutone e Saturno permarranno sui gradi del Capricorno. Urano continuerà il suo moto in Toro, mentre infine Nettuno sarà stabile nel segno dei Pesci. Vediamo ora da vicino le Previsioni ...