Conte bis alla prova su Ue e manovra

Titoli e aperture : il governo Conte-bis e i suoi ministri commentati e raccontati dai quotidiani in edicola : Via libera al Conte bis. Ufficiale la squadra di governo: coalizione giallorossa formata da Cinque Stelle, Pd e Leu, tra new entry, promossi ed esclusi. I ministri sono ventuno, sette le donne, età media, 47 anni. Oggi il giuramento davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Ora basta odio” promette e chiede il segretario dem Nicola Zingaretti. Dai mercati segnali di fiducia. Spread ai minimi storici, positiva la Borsa. LA ...