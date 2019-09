F1 | GP Italia 2019 | Monza il circuito perfetto per la Ferrari? Lunghi rettilinei e

Volley femminile - Europei 2019 : tutti i rebus da sciogliere per l’Italia di Mazzanti. Serve un cambio di passo per non salutare il torneo : L’Italia si avvicina a grandi passi al quarto di finale degli Europei 2019 di Volley femminile che giocherà mercoledì 4 settembre (ore 18.00) contro la Russia, una partita da dentro o fuori che vale l’ingresso alla zona medaglie e la semifinale probabilmente contro la Serbia. Le azzurre andranno a caccia dell’impresa all’Atlas Arena di Lodz (Polonia), di fronte si ritroveranno una corazzata che non brilla più come qualche ...

Basket - Mondiali 2019 : Italia verso la Serbia con fiducia dopo le risposte positive contro Filippine e Angola : Si avvicina lo scontro che può decidere molti destini dell’Italia ai Mondiali di Cina 2019. La Nazionale di Meo Sacchetti è attesa, domani, dallo scontro con la Serbia che determinerà la prima in classifica del girone D. Per gli uomini in azzurro, dopo le vittorie con Filippine e Angola, c’è una maggiore fiducia rispetto a quanto emerso in una preparazione che non è stata delle più semplici: le sei sconfitte in fila, e soprattutto ...

Basket in carrozzina - Europei 2019 : è una buona Italia dopo le prime tre uscite e le vittorie con Austria e Polonia : Sono in corso di svolgimento in questi giorni gli Europei di Basket in carrozzina a Walbrzych, nella bassa Slesia, in Polonia. Qui, dove vivono circa 120.000 persone, l’Italia si sta comportando tutto sommato bene con un roster di sicura esperienza guidato dal quarantasettenne, intramontabile Fabio Raimondi. Gli azzurri hanno esordito, nel girone A, perdendo contro la quotata Gran Bretagna per 54-76, ritrovandosi sotto per 11-25 già nel ...

Italia-Serbia in tv - Mondiali basket 2019 : a che ora inizia e su che canale vederla. Programma e streaming : Si giocherà domani la partita che metterà in campo il primo posto nel girone D dei Mondiali di Cina 2019 tra Italia e Serbia. Gli azzurri di Meo Sacchetti sono reduci dai successi sulle Filippine per 108-62 nel primo incontro giocato a Foshan e sull’Angola per 92-61 nel secondo mentre i serbi di Sasha Djordjevic hanno battuto gli stessi avversari rispettivamente per 126-67 nel loro secondo match e per 105-59 nel loro primo. Entrambe sono ...

Baseball - Europei 2019 : il calendario di tutte le partite dell’Italia. Date - programma - orari e tv : Mancano quattro giorni al debutto dell’Italia agli Europei di Baseball per l’edizione 2019. La Nazionale del manager Gilberto Gerali intende riscattare il risultato del 2016, quando giunse al terzo posto alle spalle dell’Olanda, 22 volte vittoriosa nella manifestazione contro le 10 degli azzurri. Si tratta di un’edizione molto importante, perché con i primi cinque posti si va a giocare il torneo di qualificazione alle ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Russia. Quando si gioca? Data - orario - : Cresce l’attesa per il quarto di finale degli Europei 2019 di Volley femminile tra l’Italia–Russia. Le azzurre scenderanno in campo domani (4 settembre) alle ore 18 all’Atlas Arena di Lodz (Polonia). La squadra guiData da Davide Mazzanti si è comportata egregiamente sin qui. Nonostante un percorso quasi perfetto, l’Italia dovrà ulteriormente alzare l’asticella del proprio gioco per raggiungere la semifinale della ...

US Open 2019 - Matteo Berrettini riporta l’Italia ai quarti di finale dopo 42 anni. Numeri e statistiche : Matteo Berrettini è nella storia del tennis italiano. Il romano classe 1996, infatti, ha già compiuto qualcosa che nessuno è mai stato in grado di fare per i colori italiani, ovvero conquistare i quarti di finale degli US Open sui campi di Flushing Meadows (dove si gioca dal 1978). Qualcuno ha fatto meglio di lui, ovvero Corrado Barazzutti, in grado di raggiungere le semifinali nel 1977, ma a quei tempi si giocava ancora a Forest Hills, ...

Basket 3×3 - Europei 2019 : Italia senza gloria nel torneo femminile. Ora attesa per il ranking del 1° novembre in chiave Preolimpico : L’avventura europea dell’Italia al femminile nel Basket 3×3 è terminata già nel girone a tre con la Spagna e con la quotatissima Russia, ponendo fine nel giro di un paio d’ore a tutte le speranze di Rae Lin D’Alie, Giulia Rulli, Marcella Filippi e Arianna Zampieri di tentare l’assalto alle medaglie, mai raggiunte in chiave continentale e sfiorate soltanto un anno fa con il quarto posto. L’esito di questi ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo di Rio de Janeiro 2019 : Italia - serve un ultimo step per arrivare a Tokyo 2020 passando anche da Bologna : La quarta e ultima tappa della Coppa del Mondo 2019 di Rio de Janeiro si è conclusa e come sempre dopo un evento del genere arriva il momento di tracciare il bilancio di ciò che è stato in terra carioca, specie nell’anno in cui – sul “teatro” del massimo circuito internazionale – ci sono in palio i pass olimpici verso Tokyo 2020. In generale, il trend di tutta la stagione è stato confermato: l’India ormai è ...

Volley femminile - Europei 2019 – Sarah Fahr : “Una grande emozione l’esordio - ora la migliore Italia contro la Russia” : La Nazionale Italiana femminile si sta preparando a Lodz in vista del quarto di finale contro la Russia di mercoledì 4 settembre (ore 18.00) all’Atlas Arena. Le nostre rappresentanti vanno a caccia della fase finale di Ankara, un traguardo che l’Italia non conquista dal 2011. Nel 3-0 rifilato alla Slovacchia, non si è vista la migliore versione della nostra Nazionale, ma non sono mancati gli spunti di interesse. Tra questi il debutto nel ...