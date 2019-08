Formula 2 | drammatico incidente in pista | muore il pilota Anthoine Hubert

Formula 1 – Leggero infortunio per Norris in vacanza - la McLaren rivela : “sembra più drammatico di quello che è” : Durante una corsetta in vacanza, il pilota della McLaren ha riportato un Leggero infortunio per il quale ha già iniziato una terapia di recupero Piccolo inconveniente per Lando Norris al rientro dalle vacanze, il pilota della McLaren infatti ha mostrato sui social lo stivale ortopedico che indossa per recuperare da un Leggero infortunio. Photo4/LaPresse Il britannico ha riportato un guaio al tendine durante una corsetta svolta in vacanza, ...